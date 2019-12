„Aidamira“, das Schiff für Afrika ist da

Rostock/Palma

Die Zahl 13 ist bei Seeleute nicht beliebt. Bei der Reederei Aida haben Schiffe deshalb auch kein Deck 13. Zuletzt sprach die Reederei auch ungern über eine Flotte von 13 Schiffen. Am Sonnabend hat Aida die vermeintliche Unglückszahl überbrückt und in Palma de Mallorca die „ Aidamira“ als 14. Schiff in Dienst gestellt.

Die 216 Meter lange „ Aidamira“ ist kein Neubau. Das Schiff ist 20 Jahre alt und hat bereits ein bewegtes Leben hinter sich. „20 Jahre sind aber kein Alter für Schiffe“, sagt Manuel Pannzek. Der 43-jährige Hannoveraner ist seit 2004 bei Aida und jetzt Kapitän der Nummer 14.

Ältere Schiffe brauchen aber auch mehr Pflege. Das erleben auch die ersten Passagiere hautnah, die am Sonnabend in Palma an Bord kamen. Sie teilen sich das Schiff noch mit über hundert Handwerker. „Es gibt hier noch einiges zu tun. Wir sind aber auf einem guten Weg für die restlichen Arbeiten“, sagt Aida-Sprecher Hansjörg Kunze.

Arbeiten an der " Aidamira " verzögerten die Abfahrt

Auch die für Sonntag um 12 Uhr geplante Abfahrt zu einer Kurzreise musste abgesagt werden, da die Arbeiten im Schiff andauerten.

Der Grund für die Baustellen auf dem Schiff sind Verzögerungen beim vierwöchigen Umbau auf der San Giorgio Werft in Genua. Die Arbeiten an den Außendecks konnten dabei aufgrund längerer Unwetter in Norditalien nicht beendet werden.

Bei einer echten Aida lässt sich auch auf einer Baustelle feiern. Pünktlich um 23 Uhr löste Sonnabend Franziska Knuppe in Palma die Champagner-Flasche für die Taufe. Für die Rostockerin ist es die zweite Taufe. 2009 taufte sie ebenfalls in Palma die „Aidaluna“.

Die 216 Meter lange „ Aidamira“ ist aber deutlich kleiner als die aktuellen Aida-Neubauten vom Typ „ Aidanova“ mit über 6000 Passagieren.

Am 4. Dezember startet das von dem Hannoveraner Kapitän Manuel Pannzek geführte Schiff von Palma aus zur Reise nach Südafrika, dem neuen Fahrtgebiet bei Aida. Erstmals wird ein Schiff der Rostocker Reederei den kompletten Winter über Ziele in Südafrika und Namibia ansteuern.

Bambusräder aus Kiel sind an Bord

Passagiere machen dabei ganz andere Ausflüge als bei den sonst typischen Schiffen. Besuche lokaler Märkte, Ausflüge mit Pferden oder Bambusrädern stehen auf dem Programm. Aida hat für dieses Konzept jetzt vier Schiffe in der Flotte.

Für rund 50 Millionen Euro wurden die Kabinen modernisiert und die Passagierzahl von 1727 auf 1904 gesteigert. Dafür wurde die Zahl der Passagierkabinen von 624 auf 714 aufgestockt. Neue Restaurants und Bars wurden eingebaut und das Pooldeck komplett überarbeitet.

Das Schiff wurde 1998/99 in Frankreich als „Mistral“ für die Festival-Reederei gebaut. Später kam es als „Grand Mistral“ in den spanischen Markt und schließlich 2013 zu Costa nach Italien. Als „Costa neoRiviera“ fuhr sie die vergangenen sechs Jahre.

Im Gegensatz zu den Neubauten mit ihren überdachten Decks ist die „ Aidamira“ das neue Outdoor-Schiff der Flotte. Die großen Sonnendecks bieten viel Platz für Sport und Seeluft. Und auch die Poollandschaften ist größer als auf anderen Aida-Schiffen.

" Aidamira " hat zwei Scrubber

Ein Großteil der Investitionssumme floss bei dem Umbau auch in die Technik des Schiffes. Für die Abgasreinigung der Dieselgeneratoren wurden zwei Scrubber installiert, Rettungsmittel kamen neu an Bord und die Maschinenanlage erhielt einen Komplett-Überholung.

Wie bei Schiffen erforderlich, war das 20-jährige Dienstjubiläum auch der Zeitpunkt für eine „große Klasse“, den Schiff-TÜV. Weitere fünf Jahre hat das Schiff jetzt die Zertifikate für den sicheren Betrieb.

Bei der Taufe mit Franziska Knuppe gab es auch erstmals eine Charity-Aktion, bei der Passagiere Kunstwerke oder spezielle Bord-Angebote ersteigern konnten. Dabei kam 78500 Euro für den Bau von Schulen in Namibia zusammen.