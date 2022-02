Alarmstimmung bei TKMS: Gewerkschaft fürchtet Verkauf der Kieler Werft 

Kiel

Bei der Kieler Werft Thyssenkrupp Marine Systems herrscht Unruhe in der Belegschaft. Grund sind nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall Meldungen aus der Essener Konzernzentrale über einen baldigen Verkauf der im Marineschiffbau aktiven Kieler Werft.

„Bis Montag war die Stimmung auf der Werft noch gut, jetzt ist das anders. Die Kollegen sind nach den Meldungen sehr beunruhigt“, sagt TKMS-Betriebsratsvorsitzender Achim Hass nach einem Gespräch am Freitagnachmittag mit dem Führungskreis der Gewerkschaft IG Metall und dem Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) im Kieler Gewerkschaftshaus.

Erst am Montag hatten die Führung der Werft und die Gewerkschaft einen Zukunftstarifvertrag abgeschlossen, der alle Arbeitsplätze bis 2029 sichert.

Was Mitarbeiter und Gewerkschafter jetzt aber aufschreckt sind Ansage der Konzernchefin Martina Merz bei der Hauptversammlung, dass bis zum Ende des Geschäftsjahres am 30. September der angeschlagene ThyssenKrupp-Konzern einen deutlichen Gewinn erwirtschaften und auch eine Dividende zahlen zu wollen.

Konzern will 2022 einen Milliarden-Überschuss erzielen

Im vorigen Geschäftsjahr gab es einen Verlust von 25 Millionen und keine Dividende für die Aktionäre. Bei der Hauptversammlung hatte Vorstandschefin Merz bis Ende September die Messlatte für die Aktionäre bei einem Konzernüberschuss von mindestens einer Milliarde Euro gelegt.

So ein Ziel sei nach den Meldungen aus dem Gremien des Konzern nur durch schnelle Verkäufe von Teilen der Holding machbar, so wie 2020 mit dem Verkauf der Aufzugssparte. Der Verkauf hatte 17,2 Milliarden Euro in die Kassen gespült

Angesichts der Situation im Konzerns sei das ausgegebene Ziel nur durch den Verkauf von weiteren Konzernteilen zu erreichen. Die Kieler Werft gehört dabei zum Tafelsilber. „Es ist absolut nicht nachvollziehbar, dass man hier jetzt einen Verkauf ankündigt und nach unserer Kenntnis auf biegen und brechen auch durchziehen will“, so Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall für den Schiffbau.

MP Günther sicherte Mitarbeitern Unterstützung zu

Ministerpräsident Daniel Günther sicherte Gewerkschaft und Werft-Mitarbeitern seine Unterstützung zu. „Das es Überlegungen bei Thyssenkrupp gibt, sich neu aufzustellen, ist ja nichts Neues. Wir werden uns als Landesregierung aber auch in Zukunft konkret einbringen“, so Günther.

Aktuell ist die Kieler Werft mit über 3000 Mitarbeitern der größte Schiffbauer in Deutschland und mit einem Auftragsvolumen von weit über zehn Milliarden Euro bis über das Jahr 2030 ausgelastet. „Wichtig ist aus unserer Sicht aber, dass es in der Zukunft eine Eigentümerstruktur der Werft gibt, die den dauerhaften Bestand und die Arbeitsplätze hier am Standort sichert“, so Günther.

Größte Sorge sei ein ein Verkauf der Werft an einen ausländischen Wettbewerber. In der Vergangenheit hatte der französische Rüstungs- und Schiffbaukonzern Naval bereits mehrfach Interesse bekundet. „In Frankreich hat man großes Interesse an dieser Werft“, sagt auch Daniel Friedrich.

Gewerkschaften: Bundesregierung muss mit eingebunden werden

Gewerkschaften und Landesregierung wollen nun den Hebel in Berlin ansetzen. Da der U-Bootbau von TKMS nationale Schlüsseltechnologie ist, muss die Bundesregierung bei einem Verkauf nicht nur mit eingebunden werden. Bei einem Verkauf an einen französischen Wettbewerber muss die Bundesregierung auch zustimmen. „Da ist im Moment unsere größte Hoffnung. So ein Prozess lässt sich allein schon politisch ja nicht so schnell umsetzen“, hofft Betriebsratschef Hass.

Ein Problem gibt es aber dennoch bereits. Diese Meldungen führen zu Unsicherheiten bei laufenden Verhandlungen mit potenziellen Kunden für weitere Aufträge führen. „Wer bestellt denn bei einer Werft mit unklarer Eigentümerstruktur neue Schiffe?“, fragt Andreas Burmester, Maritimer Koordinator der Landesregierung.

Zusammen mit Günther muss Burmester jetzt auch in Berlin bei der Bundesregierung die Sensibilität für die Kieler TKMS-Gruppe mit ihren Zweigstellen in Hamburg, Bremen und Emden wecken. In den nächsten Tagen ist da viel Reiseverkehr zu erwarten.