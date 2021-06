Nortorf

"Wir haben jetzt den vollen Betrieb aufgenommen. Mit dieser Erweiterung ist der Grundstock für die Zukunft und die Sicherheit der Arbeitskräfte vor Ort gelegt", sagt Stefan Buttkus, Geschäftsführender Direktor der Aldi Regionalgesellschaft Nortorf, bei einem Rundgang über das Gelände. Am Standort in der Mitte Schleswig-Holsteins arbeiten etwa 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Lager, Logistik und Verwaltung. Perspektivisch könne man nun auch weiter wachsen, ergänzt Buttkus. Auf die Erweiterung des Lagers entfallen knapp 14.000 Quadratmeter, das neue Kühlhaus nimmt 5400 Quadratmeter in Anspruch.

Etwa 100 Lkw fahren das Zentrallager täglich an

Die Regionalgesellschaft beliefert aus Nortorf 96 Märkte – von Sylt bis nach Kaltenkirchen – in denen insgesamt 1800 Mitarbeiter angestellt sind. Laut Buttkus waren es vor zehn Jahren mehr als hundert Märkte. Durch Kapazitätsengpässe habe man einige an Nachbargesellschaften abgeben müssen. Für Erweiterung und Neubau hatten die Gemeinden Nortorf und Schülp eigens ein interkommunales Gewerbegebiet gegründet. "Das lief alles geräuschlos. Man hat gemerkt, dass man Aldi hier halten möchte", sagt Buttkus, der seit Oktober 2000 die Geschäfte leitet.

Lärmschutz war Bedingung

Zur Erweiterung gehören neben einer neuen Verkehrsführung mitsamt Verkehrskreisel auch mehrere Lärmschutzwände, eine davon 530 Meter lang. "Diese war die Grundlage dafür, dass wir hier bauen dürfen", sagt Projektleiter Benedikt Manz mit Blick auf die Lärmschutzvorgaben. Denn das Areal ist umgeben von Wohnbebauung. Etwa 100 Lastwagen fahren das Zentrallager täglich an.

Im Inneren der bis zu zwölf Meter hohen Hallen regiert ein Prinzip: Schnelligkeit. "Hier ist das Konzept komplett auf Geschwindigkeit ausgelegt", sagt Projektleiter Manz zum Ablauf aus Sortieren, Lagern und Packen der einzelnen Artikel. Die einzelnen Märkte in der Region melden elektronisch ihren Bedarf an Produkten, der Kommissionierer im Lager bekommt die Bestellung auf sein Headset mitgeteilt und bestätigt per Sprachbefehl – "Pick-by-Voice" nennt sich das Verfahren, das etwa seit September 2018 die Abläufe effizienter gestalten soll.

Nach dem gleichen Prinzip arbeitet man auch im neuen Kühlhaus, das Projektleiter Manz als "Herzstück" bezeichnet, denn hier befindet sich die "wichtigste und problematischste Ware". Bei vier bis sechs Grad stapeln sich die Paletten in Regalen auf vier Etagen. Das Fleischlager ist noch etwas kühler. Wärmer ist es auf dem Flachdach des Baus. Von dort wird dieser über eine Photovoltaikanlage mit Strom versorgt. "Wir erwarten eine Gesamtstromproduktionsmenge von rund 595.000 Kilowattstunden, von denen etwa 75 Prozent im Logistikzentrum und der Verwaltung verbraucht wird", sagt Manz.

Nach rund zwei Jahren Bauzeit und einer Investition in zweistelliger Millionenhöhe ist die Erweiterung und Modernisierung des Aldi-Zentrallagers in Nortorf abgeschlossen.

Anlage war seit 1972 stetig erweitert worden

Und auch für den Fall eines Brandes ist der Gesamtkomplex, der seit 1972 in mehreren Etappen erweitert worden ist, gewappnet. Die Sprinkler- ist zugleich eine Löschanlage, erklärt Benedikt Manz. Dabei orientiere man sich nicht an deutschen, sondern amerikanischen Vorgaben. Im zweitältesten Trakt, der 1977 entstand und wie alle älteren Bauabschnitte im Zuge der Erweiterung modernisiert wurde, sind daher Produkte wie Haarspray in einem Regalkäfig untergebracht. Sie wären bei einem Brand besonders leicht entflammbar.

Inklusive unterirdischem Riesen-Wassertank

Zudem hat man unterirdisch einen Wassertank angelegt, der eine Million Liter fasst. Die Feuerwehr könnte sich im Notfall an die bereit stehenden Hydranten anschließen. "Insgesamt ist alles eine Investition in die Zukunft der Regionalgesellschaft, damit sie noch lange besteht", sagt Projektleiter Manz zur Entwicklung am Nortorfer Standort.