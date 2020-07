Kiel

Bis Jahresende fallen statt 19 nur noch 16 Prozent beim Einkauf an. Der ermäßigte Satz, der für viele Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs gilt, wird von sieben auf fünf Prozent reduziert. „Unternehmen sind nicht verpflichtet, die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer an ihre Kunden weiterzugeben“, sagt Vivien Arwers von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. Die Mehrheit will das aber eins zu eins tun.

Neuer Preis steht nicht immer am Regal, Rabatt oft erst an der Kasse

Dabei verfahren die Händler unterschiedlich. Famila hat beispielsweise nicht an jedem Regal die Preise neu ausgezeichnet. „Wir ziehen die gesenkte Mehrwertsteuer als Rabatt komplett an der Kasse ab“, sagt Sprecherin Solveig Hannemann. Das sind beim ermäßigtem Steuersatz 1,9 Prozent Rabatt, bei den anderen Waren 2,5 Prozent. „Bei vielen Produkten macht das nur Centbeträge aus, bei großen Einkäufen schon ein paar Euro“, so Hannemann. Im Supermarkt sollen große Plakate und Wimpel an den Regalen die Kunden darüber informieren.

Edeka Fiedler in Kiel-Suchsdorf hat dagegen jedes einzelne Preisschild erneuert. „Wir hatten den Vorteil, dass wir gerade in ein System für elektronische Preisschilder investiert haben. So konnten wir die Preise automatisch umstellen und wir mussten nicht 40.000 Etiketten neu stecken“, sagt Sven Fiedler. Viele Kollegen habe das viel Zeit und Mühe gekostet.

Beim Lebensmitteleinkauf wird nicht viel gespart

Rossmann und Aldi senkten die Preise um drei Prozentpunkte. Netto rundet die Verkaufspreise – nach Abzug der steuerlichen Vorteile – zugunsten der Kunden ab. Rewe will lieber die Preise bei ausgewählten Produkten „deutlich und dauerhaft“ reduzieren und wirbt dafür mit dem Slogan „Mehr als die Mehrwertsteuersenkung sparen“. Penny und Real ziehen den Steuervorteil direkt an der Kasse als Sofortrabatt ab.

Dass die Steuersenkung im Lebensmitteleinzelhandel viel bewirkt, glaubt Fiedler nicht. „Wir werden dadurch nicht mehr Umsätze machen. Aber die Kunden werden es wahrnehmen und zu schätzen wissen, dass wir mitmachen.“ Auch von der Verbraucherzentrale heißt es, bei alltäglichen Einkäufen falle die Senkung der Mehrwertsteuer kaum ins Gewicht. „Bei einem Wocheneinkauf im Wert von 150 Euro für eine vierköpfige Familie bringt sie 2,67 Euro Ersparnis“, so Arwers. Bei größeren Anschaffungen wie Unterhaltungselektronik, Möbeln, Küchen oder auch Renovierungsarbeiten könne es sich dagegen lohnen.

Viele Händler runden zugunsten der Kunden

So kostet beispielsweise eine Waschmaschine, die im Laden für 1599 Euro inklusive 19 Prozent Mehrwertsteuer angeboten wird, netto 1343,70 Euro. Bei 16 Prozent Mehrwertsteuer würde sie nur noch 1558,65 Euro kosten – also rund 40 Euro weniger. Weil viele Händler das Hin- und Herrechnen für ihre Kunden als zu verwirrend erachten, ziehen sie pauschal 2,5 oder sogar drei Prozent vom Normalpreis ab. Im Rechenbeispiel würden sie dann rund 1560 Euro beziehungsweise 1552 Euro für die Waschmaschine verlangen.

„Der kluge Kaufmann ist da großzügig und schenkt seinem Kunden die drei Prozent“, sagt Hermann Brocke vom Kieler Möbelhaus Brocke. Niemand wolle die Kunden mit komplizierten Rechnungen durcheinanderbringen. Auch er zieht den Rabatt am Ende ab und hat nicht aufwändig alles umetikettiert. Der Seniorchef des Möbelhauses erwartet sich für sein Geschäft keinen großen Effekt. „Ich glaube nicht, dass es bei einem Sofa für 1000 Euro kaufentscheidend ist, ob es nun 30 Euro weniger kostet.“ Aber bei manchem könne sich das sicher positiv auf die Entscheidung über eine Neuanschaffung auswirken.

Autohändler hofft auf Anreizwirkung

„Bei uns profitieren die Kunden im Verkauf und im Service von der Senkung“, sagt Verkaufsleiter Leif Norkeweit vom Autohändler Schmidt & Hoffmann. Bei einem Wagen für 11900 Euro mache die Ersparnis 300 Euro aus. „Wie die Kunden reagieren, müssen wir abwarten. Aber wir hoffen, dass es einen Anreiz bietet.“

Einen anderen Weg wählt das Modegeschäft Meislahn: Hier sollen nur die Besitzer einer Kundenkarte und Newsletter-Abonnenten die Steuersenkung in Form eines Rabatts weitergegeben bekommen. Allerdings nicht sofort, sondern wie beim Bonuspunktsammelsystem wird das gesparte Geld erst am Ende des Jahres ausgeschüttet. An der Kasse, im Schaufenster und online soll darüber informiert werden.

Kritik an Umstellungsaufwand

„Es wäre Wahnsinn gewesen, jetzt die ganze Ware neu auszuzeichnen. Das hätte nicht nur einen großen Personalaufwand, sondern auch Papierverschwendung bedeutet“, sagt die Assistentin der Geschäftsführung, Katharina Krey.

Den enormen Umstellungsaufwand kritisierte gestern auch der Mittelstandsverbund. Erst am Dienstag, einen Tag vor Inkrafttreten, habe das Finanzministerium die finalen Bestimmungen zur Umsetzung veröffentlicht. Von der Handwerkskammer Lübeck heißt es, von den Betrieben werde die Maßnahme teilweise mit Skepsis beäugt, weil viele den Aufwand für höher als den Gewinn hielten.