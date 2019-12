Die 56.000 Frachter und Tanker der Welthandelsflotte blasen etwa so viel CO2 in die Luft wie ganz Deutschland. Bis 2050 will die Weltschifffahrtsorganisation den Reedern vorgeben, den Ausstoß zu halbieren. Können Segel-Antriebe die Schifffahrt Ökologisieren? Ja, aber Wunder wird es nicht geben.