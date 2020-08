Seit 126 Jahren gibt es das Möbelhaus Dela in Kiel – zum Jahresende soll nun Schluss sein. Das Kieler Traditionshaus, das seit 1894 an der Kreuzung von Eggerstedtstraße und Schuhmacherstraße steht, wird den Betrieb aufgeben. In die Räumlichkeiten zieht die PSD Bank Kiel ein.