Nach jahrelanger Blockade ihres Arbeitgebers werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Versandhandelsriesen Amazon in den USA bald erstmals von einer Gewerkschaft vertreten. Bei einer Abstimmung in einem Amazon-Lager im New Yorker Bezirk Staten Island wurden laut der Auszählung vom Freitag 2654 Stimmen für eine gewerkschaftliche Vertretung abgegeben, 2131 Mitarbeitende stimmten dagegen.

The moment Amazon workers at the JFK8 warehouse declared victory in their vote to form the first Amazon union in the United States pic.twitter.com/Fr92Wz1LIN — Kei Pritsker (@KeiPritsker) April 1, 2022

Von den mehr als 8300 Beschäftigten auf der Wählerliste gaben rund 57 Prozent ihre Stimme ab. Das Ergebnis wird nach Ablauf der Einspruchsfrist am 8. April noch von Bundesarbeitsbehörden überprüft.

In einem anderen Amazon-Lager in Bessemer in Alabama gab es nach vorläufigen Ergebnissen vom Donnerstag ein knappes Votum gegen die Gewerkschaft. Diese kündigte aber an, ungültige Stimmen anzufechten, was das Ergebnis noch umkehren könnte.

„Das ist nur der Anfang und wir werden weiterkämpfen“

Im vergangenen Jahr hatten die Arbeitenden in Bessemer eine gewerkschaftliche Vertretung noch deutlich abgelehnt. Am Donnerstag war das Ergebnis mit 993 zu 875 knapper. Die Arbeitenden hätten eine Bewegung losgetreten, sagte Gewerkschaftschef Stuart Appelbaum. „Das ist nur der Anfang und wir werden weiterkämpfen.“ Der Vertreter der Gewerkschaftsführer, Eric Milner, ging noch einen Schritt weiter: „Ich denke, das wird eine Kettenreaktion auslösen – Lager für Lager“, sagte er.

Im New Yorker Amazon-Zentrum mit mehr als 8000 Mitarbeitenden war nicht mit einem Sieg der Arbeitnehmervertreter gerechnet worden, weil keine etablierte Gewerkschaft hinter dem Vorhaben stand. Einer der Hauptverantwortlichen war ein gefeuerter Ex-Mitarbeiter von Amazon, Chris Smalls. Es fühle sich toll an, gegen ein billionenschweres Unternehmen auf der Siegerstraße zu sein, sagte er nach dem ersten Tag der Auszählung.

Der Nachrichtenagentur AFP zufolge zeigte sich Amazon „enttäuscht“ über das Abstimmungsergebnis. Der Konzern wolle seine Möglichkeiten prüfen, die Auszählung anzufechten.

Während einer umstrittenen Kampagne hatte Amazon zuletzt versucht, Arbeitende bei obligatorischen Sitzungen von der Idee einer Gewerkschaftsbildung abzubringen. Auch Plakate und Flyer sollten die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegen einen Betriebsrat einstimmen, berichtete AFP.

Die gewerkschaftliche Organisierung in den USA unterscheidet sich von der in Deutschland – Beschäftigte eines Betriebs können dort in einer Mehrheitsentscheidung darüber abstimmen, ob sie gemeinsam von einer Gewerkschaft vertreten werden wollen.

RND/hyd/AP