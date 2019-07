Winsen

Rund 30 Mitglieder der Umweltschutzorganisation Greenpeace harren weiter auf dem Dach des Logistikzentrums von Amazon in Winsen/Luhe aus. „Wir sind weiter vor Ort“, sagte Viola Wohlgemuth als Sprecherin der Aktion am Dienstagmorgen.

Die Umweltschützer wollen mit der Aktion gegen die Vernichtung neuer Waren protestieren, die Amazon als Retouren zurücknimmt. Sie wollen bis Dienstagabend um Mitternacht auf dem Dach bleiben.

Kommentar zu „Prime-Day“ Mehr als nur ein Ritual

„Wir gehen davon aus, dass das im Lauf des heutigen Tages beendet ist“, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Harburg. Von den Aktivisten würden die Personalen erhoben, wenn sie das Dach verließen. Es gehe um den Vorwurf des Hausfriedensbruchs.

„Amazon-Prime-Day“ Mitgrund für Dachbesetzung

Nach Angaben von Greenpeace gehen rund 30 Prozent aller Amazon-Retouren nicht wieder in den direkten Verkauf. Dagegen hatte Amazon im Juni erklärt, die überwiegende Mehrheit der zurückgegebenen Produkte komme erneut in den Verkauf, gehe an Lieferanten zurück oder werde je nach Zustand an gemeinnützige Organisationen gespendet.

Anlass der Proteste von Greenpeace ist der „Prime-Day“, bei dem Amazon am Montag und Dienstag mit besonderen Rabatten wirbt. Bei der diesjährigen Rabatt-Aktion geht die umstrittene Schnäppchenjagd erstmals über 48 Stunden.

Der Internet-Versandhändler will rechtliche Schritte gegen die Organisatoren der Aktion prüfen. Der Protest sei illegal und gefährde Beteiligte und Mitarbeiter, hieß es.

Weiterlesen:

Amazon Prime Day 2019: So funktioniert die große Rabattaktion heute

Von RND/dpa