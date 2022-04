Frankfurt am Main

Welch eine unwürdige Posse wird da aufgeführt. Die Ampel schafft die schon lange umstrittene EEG-Umlage zum 1. Juli ab. Die Koalitionäre haben dabei die Stromlieferanten verpflichtet, die Tarife um genau die 3,723 Cent pro Kilowattstunde abzusenken, die die Umlage derzeit noch ausmachen. Das ist plumper Populismus.

Aufschläge von 50 Prozent möglich

Die Regierenden wollen damit zeigen, dass sie etwas fürs Volk tun. Wohlwissend, dass der Absenkung eine Erhöhung und zwar eine massive folgen wird – für sehr viele Stromkunden zum Jahreswechsel, wenn Preisbindungen auslaufen. Gut möglich, dass es dann Aufschläge von 50 Prozent und mehr gibt.

Bundeskabinett beschließt Energie-Entlastungspaket

Schlimmer noch: Eine ganze Reihe von Versorgern haben schon vorab die Tarife kräftig nach oben gesetzt, um dann zum 1.Juli die frohe Botschaft vom billigeren Strom zu verkünden. Regierung und Energieunternehmen verbreiten so in trauter Einigkeit Fake News. Offensichtlich glauben sie, dass sie damit auch noch durchkommen. Doch viele Verbraucher sind intelligent genug, um den Schwindel zu durchschauen. So verspielen die Energiebranche und die Politik Glaubwürdigkeit.

Klüger wäre es gewesen, von vornherein die Wahrheit zu sagen: Dass nämlich die Abschaffung der EEG-Umlage dabei hilft, den Strompreisanstieg nur ein bisschen abzufedern – der Begriff des Stoßdämpfers ist dafür populär geworden. Das versteht jeder, der regelmäßig die Tagesschau guckt.

Die Wahrheit würde dann aber auch bedeuten, dass die Koalitionäre schon jetzt eine Ansage machen müssten, wie sie weitere Entlastungen von Haushalten organisieren. So weit sind sie offensichtlich noch nicht. Wobei Vorschläge für weitere Absenkungen längst auf dem Tisch liegen: Unter anderem die Reduzierung der Stromsteuer und der Mehrwertsteuer für elektrische Energie.

Von Frank-Thomas Wenzel/RND