Neustadt

Sonne auf der Haut, Wind um die Nase, Wasserplätschern im Ohr: Der Wassersport boomt. Freiheit auf dem Meer statt Lockdown und Abstandsregeln: Zwei Jahre Pandemie waren ein Booster für die Hersteller und Händler von Freizeitjachten und Zubehör in Deutschland: „Gekauft wird quasi alles, was schwimmt“, sagt Karsten Stahlhut, Geschäftsführer des Bundesverbandes Wassersportwirtschaft. Geschätzter Umsatz der Branche: rund 2,2 Milliarden Euro. Und so dürfte einiges los sein, wenn nach zwei Jahren Zwangspause vom 20. bis 22. Mai das „Ancora Jachtfestival“ Freizeitskipper mit Kaufkraft nach Neustadt in Holstein lockt. Mit annähernd 180 Ausstellern und bis zu 18 000 Besuchern gilt die Messe als größte Bootsshow auf dem Wasser.

Doch neben vielen Premieren und einem reichhaltigen Rahmenprogramm gibt es auch einige ernüchternde Nachrichten. Vor allem: Es wird teurer, und zwar kräftig. Allein in den vergangenen zwei Jahren sind die Preise für Freizeitboote und Ausstattung um 15 bis 25 Prozent gestiegen. Hinzu kommt das, was die Wirtschaft insgesamt ausbremst: Personalmangel und massive Störungen in den Lieferketten: „Wer heute ein Freizeitboot bestellt, muss anderthalb bis zwei Jahre warten“, sagt Stahlhut.

Ancora-Bootsshow: Es wird teurer

Bremst der Ukraine-Krieg mit seinen Folgen die Bootskonjunktur denn gar nicht? „Bei Einstiegsmodellen verzeichnen wir eine leichte Abflachung“, räumt der Verbandschef ein. Ob das jedoch an wachsenden Sorgen um die Zukunft liegt oder daran, dass viele Kunden schlicht frustriert sind von den langen Lieferzeiten, lässt sich schwerlich sagen. Wie schwer die Hersteller an wichtige Komponenten kommen, zeigt auch die Tatsache, dass einige Anbieter ihre Neuheiten nicht rechtzeitig zur Messe fertigstellen konnten, weil wichtige Teile fehlen – vom elektronischen Bauteil bis zur Toilettenpumpe.

Mit etwas gemischten Gefühlen blickt Georg Uhrig auf die große Messe: „Natürlich ist die starke Nachfrage gut für uns,“ sagt der stellvertretende Leiter der Plöner Sirius-Werft. Doch die Kapazität reiche schlicht nicht, um Aufträge zeitnah abzuarbeiten. Wer heute bei Sirius (rund 70 Beschäftigte) bestellt, kann sich länger auf höchste Qualität und den Komfort einer Decksalon-Jacht freuen, als ihm oder ihr lieb sein kann. Voraussichtlicher Liefertermin: Ende 2025. Zudem mussten die Plöner die Preise auf einen Schlag um rund zehn Prozent anheben – so viel wie noch nie in der 50-jährigen Firmengeschichte.

Bootsmesse mit neuem Veranstalter

Die Lübecker Bucht bildet im 13. Jahr die traumhafte Kulisse für die Neustädter Bootsshow. Diese Faszination lässt auch Heiko Zimmermann (60), den Gründer des neuen Veranstalters Yachtfestival 365 GmbH, nicht los: „Der Jachtsport lebt von seiner Emotionalität“, sagt der Ex-Manager der Hanseboot: „Da haben wir hier wirklich die besten Voraussetzungen.“ Ende vergangenen Jahres hatte Zimmermann das Ruder des Jachtfestivals übernommen, nachdem die Hamburg-Messe sich aus diesem Marktsegment zurückgezogen hatte.

Die Bandbreite der ausgestellten Boote reicht von der rasanten, 4,30 Meter langen Beneteau First 14 bis hin zur luxuriösen, 22 Meter langen Y7. Segeleinsteiger und Fans eines spritzigen und nassen Wasservergnügens erwarten Jollen und offene Kielboote, die einfach zu bedienen sind und einen direkten Kontakt zum Element Wasser bieten.

Zahlreiche Weltpremieren

Alle namhaften Hersteller präsentieren sich mit ihren Jachten im Segment bis zu zwölf Meter. Ganz frisch aus Schweden, so berichtet Zimmermann, kommt die Arcona 385 als Weltpremiere. Die Fahrtenjacht soll noch sichereres und komfortables Reisen bieten. Ebenfalls erstmals wird die Beneteau First 36 zu sehen sein. Weltneuheiten gibt es aber auch bei den Jachten über zwölf Meter Länge. Träumen ist ja immer erlaubt – umso besser, wenn man dann auch noch einen Liegeplatz bekommt. Die sind an der Ostsee bekanntlich Mangelware.

Erste Motorboote mit E-Antrieb

Segeln ist schick, doch der Trend geht zum Motorboot: Vom Angelboot bis zur luxuriösen Jacht – motorgetriebene Boote präsentieren sich sowohl auf der Freifläche an Land als auch an den Stegen im Hafen in vielfältiger Form. Natürlich kommt die Branche am Thema Klimaschutz nicht vorbei. Ein Fokus liegt daher auf der Weiterentwicklung der Motoren. Ressourcen schonen, Emissionen reduzieren, Treibstoffersparnis – das sind die Schlagworte. Und auch die E-Mobilität macht vor dem Wassersport nicht halt. Der E-Antrieb auf dem Hellwig Milos V630 wird das in einer Weltpremiere präsentieren. Den Blick in die Zukunft gewährt auch der Eelex 8000: Das Acht-Meter-Boot aus Schweden kommt mit reduziertem Design, riesigem Platz im Cockpit und 100 Prozent E-Antrieb daher.

Die Ausstellungsfläche des Jachtfestivals mit einer Fläche von 56 000 Quadratmetern ist von Freitag, 20. Mai, bis Sonntag, 22. Mai, von jeweils 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt an allen Messetagen ist frei. Eine Anreise mit der Bahn wird empfohlen. Angeboten wird ein kostenloser Bus-Shuttle vom Bahnhof und Marktplatz in Neustadt.

Von Von Ulrich Metschies