Wie eine wirtschaftliche Katastrophe für ein Küstenland aussehen kann, erlebt gerade Mecklenburg-Vorpommern. Der Zusammenbruch der MV Werften ist der größte Schlag für deutsche Werftenlandschaft seit dem Bremer Vulkan-Zusammenbruch 1996. Um solche Szenarien zu vermeiden, steht der Landesregierung in Kiel jetzt mit Andreas Burmester ein neuer Koordinator zur Verfügung.

„Ich bin sehr froh, dass wir mit Andreas Burmester einen maritimen Koordinator gefunden haben, der in der Branche total vernetzt ist“, sagt Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP). Burmester kam nach der Lehre zum Betriebsschlosser auf der Lübecker Flender Werft und einem Maschinenbaustudium 1989 als Ingenieur zur Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH in Kiel (HDW). Seit 2001 leitete Burmester dort die U-Boot-Fertigung und übernahm damit diesen Bereich mitten in der Einführung der Brennstoffzelle als Antrieb für U-Boote.

U-Boot-Bau mit Brennstofftechnik

Burmester war verantwortlich für den Durchbruch der Brennstoffzelle als U-Boot-Antrieb. Zum Jahresende 2020 verließ er die Geschäftsführung der Werft. Nun soll er sich um Wirtschaft und Wissenschaft kümmern. „Andreas Burmester wird die wichtigen maritimen Themen mit voranzutreiben. Dabei geht es um die Wahrnehmung der Interessen Schleswig-Holsteins beim Bund, wie zum Beispiel der Nord-Ostsee-Kanal“, so Buchholz. „Das wird eines der Themenfelder sein, mit denen ich mich ganz zu Anfang beschäftigen werde“, so Burmester. Der Kanal wird auch auf der Agenda beim ersten Treffen mit Claudia Müller (Grüne) stehen, die seit Dezember die neue maritime Koordinatorin der Bundesregierung ist.

Ausgabe: Wissenschaft und Wirtschaft zusammenbringen

Das zweite große Thema ist die weitere Zusammenführung von Wissenschaft und Wirtschaft. Hier ist das Thema der autonomen Schifffahrt eine zentrale Zukunftsfrage. Burmester: „Ich erinnere mich da noch an die Zeiten, als wir auf der Werft bei der alten HDW das „Schiff der Zukunft“ konstruiert haben. Ich glaube schon, dass wir als Land bei diesem Thema eine Vorreiterrolle einnehmen können.“

Mit gleich zwei Projekten für autonome Schiffssysteme auf der Schlei und in Kiel ist Schleswig-Holstein ganz vorn dabei. „Das sind Vorzeigeprojekte mit Leuchtturmcharakter, nicht nur für Deutschland“, so Minister Buchholz. Mit Blick auf die autonome Schifffahrt warnten beide, dass es nicht realistisch sei, hier auf Anwendungen für schnelle Lösungen ganz ohne Menschen zu setzen. Burmester: „Wir müssen diesen Weg gehen, wir wollen diesen Weg gehen. Es wird aber nicht so sein, dass in vier oder fünf Jahren alle Schiffe autonom fahren.“

Im Dreieck zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik

Bei den Hochschulen sieht Burmester großes Potenzial für seine Arbeit. „Es ist ein Dreieck zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Es gab aber Berührungsängste bei den Hochschulen, auf die Wirtschaft zuzugehen“, berichtet Burmester. Man solle junge Leute motivieren, die Verbindung aus dem Studium heraus zur Wirtschaft zu suchen. Ziel müsse es sein, aus Forschung und Lehre auch Wertschöpfung zu machen, so Buchholz: „Der TransMaretech-Campus auf dem Ostufer in Kiel ist hierfür ein sehr gutes Beispiel.“

Bei der maritimen Wirtschaft spielt in Schleswig-Holstein auch die Wehrtechnik eine große Rolle. Sie ist allein in Kiel mit über 6000 Arbeitsplätzen präsent. Auch diese Kompetenz soll besser genutzt werden.

Mit Andreas Burmester fiel die Wahl auf einen, der fast 40 Jahre im Marineschiffbau aktiv war. „Bestimmte militärische Schiffbauprodukte sind Hightech-Industrie. Das ist auch keineswegs heikel“, so Buchholz. Hier könnten Unternehmen und Forschung profitieren. „Diese Industrie braucht auch wissenschaftlichen Input und trägt in einem starken Maße zur Wertschöpfung in Schleswig-Holstein bei.“ Auch dies bestätigt Burmester: „Sonst würden TKMS oder auch Raytheon Anschütz keine Nachwuchskräfte finden.“ Diese Berufe seien sehr attraktiv.

Burmester tritt als maritimer Koordinator der Landesregierung die Nachfolge von Peter Herzig an, der seit 2005 maritimer Koordinator der Landesregierung war. Am Dienstag stellt er sich in der Kabinett-Sitzung vor.