Die Sorge vor dem Abstieg scheint allgegenwärtig: Steigende Lebenshaltungskosten (53 Prozent), EU-Schuldenkrise (49) und eine schlechtere Wirtschaftslage (48) machen mehr Menschen zu schaffen als das Flüchtlingsthema (43) oder die Sorge vor Pandemien (42).

IfW erwartet bis 2022 kein wesentliches Anziehen der Verbraucherpreise

Doch hier klafft die Wahrnehmung mit der Einschätzung der Experten auseinander: Die Ökonomen am Kieler Institut für Weltwirtschaft, die gerade von einer wirtschaftlichen Erholung ausgehen, sehen steigende Preise und neue Lasten für die Steuerzahler momentan nicht als Risiken an. Das IfW erwartet bis zum Jahr 2022 – so weit reicht die Prognose – kein wesentliches Anziehen der Verbraucherpreise. Selbst wenn es dieses in einzelnen Produktkategorien geben sollte, sei über den gesamten Warenkorb kein Grund für Preissteigerungen zu erkennen.

Ebenso wenig rechnet das IfW mit übermäßigen Belastungen aus der Corona-Krise, die der Staat nicht schultern könnte, ohne die Steuern zu erhöhen. Es gebe, so die Kieler Ökonomen, Spielraum für eine stärkere Verschuldung, ebenso wie für Einsparmöglichkeiten.

Die Zeichen lassen auf Normalisierung hoffen: IfW-Chef Prof. Gabriel Felbermayr berichtet, dass viele Unternehmen ihre Produktion wieder hochfahren konnten, weil die Fallzahlen sich verringert haben und die gesundheitspolitischen Corona-Maßnahmen im In- und Ausland gelockert wurden.

„Aus Erfahrung wissen wir, dass der Angstindex besonders hoch ist, wenn die Menschen sich hilflos fühlen und vor scheinbar unlösbaren Problemen stehen“, sagt die Leiterin der repräsentativen Umfrage, Brigitte Römstedt. Die Untersuchung lief in diesem Jahr vom 8. Juni bis zum 21. Juli, 2400 Menschen ab 14 Jahren wurden dafür persönlich befragt.

Coronavirus : Menschen haben mehr Angst um den Wohlstand als um Gesundheit

Dazu, dass die Menschen sich weit mehr vor der wirtschaftlichen Entwicklung als vor einer Corona-Erkrankung fürchten, sagt Römstedt: „Nach unseren Erkenntnissen haben die Menschen deutlich mehr Angst davor, dass das Virus ihren Wohlstand bedroht als ihre Gesundheit.“

Der Angstindex, also der Durchschnittswert der abgefragten Sorgen, rangiert mit 37 Punkten auf dem niedrigsten Niveau seit dem Beginn der Befragung vor fast 30 Jahren. Wirtschaftsminister Bernd Buchholz ( FDP) findet das bemerkenswert: „Das ist eine gute Nachricht, denn Angst ist bekanntlich immer ein schlechter Ratgeber.“ Dass nunmehr die Sorgen um den Wohlstand am häufigsten geäußert werden, sei angesichts der Folgen der Pandemie, „die wir alle noch nicht vollständig einschätzen können, auch verständlich“.

Aufseiten der Unternehmer sieht man die Lage eher entspannt. „Es besteht kein Grund zur Angst“, sagt Michael Thomas Fröhlich, Hauptgeschäftsführer des UV Nord. „ Deutschland hat vieles richtig gemacht. Das zeigen auch ein gutes Gesundheitswesen, das Funktionieren der Gesundheitsämter und der sozialen Sicherungssysteme wie Kurzarbeitergeld und Jobcenter.“ Fröhlich fragt: „Wo, wenn nicht hier, möchte Mann oder Frau derzeit leben?“ Man habe allen Grund, zuversichtlich zu bleiben sowie die Chance, verantwortungsvoll miteinander umzugehen – und, so Fröhlich, „auch einmal Demut und Verzicht zu zeigen“.

Konflikte zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften könnten sich verschärfen

Die Angst um Wohlstand sei auf den ersten Blick nicht verwunderlich, habe die Krise doch das Leben dramatisch verändert, wie Susanne Schöttke, Landesbezirksleiterin von Verdi, feststellt. Auf den zweiten Blick sei zu erkennen, dass durch Kurzarbeit und deren gewerkschaftspolitische Begleitung eine Massenarbeitslosigkeit verhindert werden konnte.

Schöttke meint aber, was Beschäftigte angesichts der Belastungen und Risiken, die sie erlebt hätten, nicht brauchen, seien schlechtere Arbeitsbedingungen durch längere Arbeitszeiten und kürzere Ruhezeiten, wie sie die Covid-19-Arbeitszeitverordnungen erlauben und die manche Arbeitgeber als Modell für die Zukunft sähen. „Es ist zu befürchten, dass sich vor diesem Hintergrund Konflikte zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften verschärfen könnten.“ Dabei ginge es um die Verteilung von Einkommen und Arbeitszeit, um Arbeits- und Gesundheitsschutz, Aus- und Weiterbildung sowie um Mitbestimmung.

