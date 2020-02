Im vergangenen Jahr hat Schleswig-Holstein so wenig neue Unternehmen angelockt, wie schon lange nicht mehr. Dennoch spricht der Wirtschaftsminister von einer "soliden Ansiedlungsbilanz". Grund: Mit mehr als 3400 Jobs war die Zahl der neuen Arbeitsplätze so hoch wie lange nicht mehr.

Ansiedlungsbilanz - Weniger Firmen, mehr neue Jobs in SH

Von Ulrich Metschies