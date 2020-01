Arbeitsmarkt in SH bleibt 2020 stabil

Kiel

Laut einer Prognose der Agentur für Arbeit soll die Zahl der Arbeitslosen in Schleswig-Holstein 2020 um 0,9 Prozent sinken. "Damit ist Schleswig-Holstein der Fels in der Brandung", so Margit Haupt-Koopmann, Regionaldirektorin der Agentur für Arbeit. Der Wert sei im Vergleich mit westdeutschen Bundesländern der beste. In einigen Bundesländern sei ein Anstieg der Arbeitslosenzahlen prognostiziert.

2019 waren in Schleswig-Holstein erstmals seit fast 40 Jahren im Jahresdurchschnitt weniger als 80.000 Menschen arbeitslos. Alle Alters- und Personengruppen haben vom Abbau der Arbeitslosigkeit profitiert.

Auch Wirtschaftsminister Bernd Buchholz ( FDP) zeigte sich verhalten optimistisch."Die Unternehmen im Land planen einen weiteren Personalaufbau."

Mit Fachkräftesicherung und dem weiteren Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit stehe das Land laut Haupt-Koopmann allerdings vor Herausforderungen über das neue Jahr hinaus.

Mit Bildungsmaßnahmen gegen den Fachkräftemangel

Schlüssel für die Sicherung von Fachkräften sind laut Haupt-Koopmann und Buchholz Aus- und Weiterbildungsangebote. "Nur, wer in Ausbildung investiert, kann etwas gegen den eigenen Fachkräftemangel tun", sagt Buchholz mit Blick auf die Unternehmen. Gemeinsam mit Haupt-Koopmann fordert er die Unternehmen auf, die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter stärker in den Fokus zu rücken. Strukturwandel und Digitalisierung seien Herausforderungen für die Betriebe, so Haupt-Koopmann. "Nur mit qualifizierten Mitarbeitern sind sie zukunftsfähig."

Beim Fachkräftemangel sei die Ausschöpfung inländischer Potenziale Dreh- und Angelpunkt, findet Haupt-Koopmann. Dabei geht es ihr auch um Qualifizierungsmaßnahmen für Langzeitarbeitslose: "Die Weiterbildung von Arbeitslosen kennt keine Altersgrenzen."

Fachkräfte aus Drittländern sollen nach Schleswig-Holstein kommen

Auch Fachkräfte aus Drittländern sollen verstärkt nach Schleswig-Holstein geholt werden. Am 1. März 2020 soll das Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft treten. "Damit wird der Fachkräftemangel nicht gelöst, aber es gibt eine zusätzliche Quelle", erläutert Buchholz.

Neben Chancen für ältere Arbeitslose und Zuwanderung ist zudem die Qualifizierung der rund 8000 arbeitslosen 15- bis 25-Jährigen wichtig. "Das ist das beste Rezept gegen den Fachkräftemangel der Zukunft", meint Buchholz. Wichtig sei zudem, dass sich die Betriebe für potenzielle Auszubildende attraktiv machen. "Der Ausbildungsmarkt hat sich zu einem Bewerbermarkt entwickelt, die Unternehmen müssen um die Auszubildenden buhlen."

