Viele Migranten sind arbeitslos

Kiel

Von den rund 2,2 Millionen Menschen ohne Job wurden 47,2 Prozent nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren, oder mindestens ein Elternteil ist nach Deutschland zugewandert. Das sind knapp zwölf Prozentpunkte mehr als noch vor fünf Jahren.

In Schleswig-Holstein liegt ihr Anteil mit 39,1 Prozent deutlich niedriger als im Bund. Das Gros hat eigene Migrationserfahrungen gemacht, nur bei sieben Prozent handelt es sich um Personen, deren Eltern sich hier angesiedelt haben.

2013 lag Anteil noch deutlich niedriger

Auch im Norden ist die Zahl der Arbeitslosen mit Migrationshintergrund seit 2013 kräftig angestiegen. Damals lag die Quote noch bei 27,3 Prozent. „Diese Erhöhung resultiert hauptsächlich aus der großen Zunahme von Schutzsuchenden in den Jahren 2015 und 2016“, sagt Margit Haupt-Koopmann, Chefin der Regionaldirektion Nord der Agentur für Arbeit.

Haupt-Koopmann : Zuwanderer zieht es in Großstädte und Ballungsgebiete

In Hessen (61,1 Prozent), Hamburg (59,7) und Berlin (57,2) ist der Anteil der Arbeitslosen, die selbst oder deren Eltern zugewandert sind, besonders hoch. Dass in Schleswig-Holstein der Wert niedriger liegt als anderswo, erklärt sich Haupt-Koopmann so: „Viele Menschen mit Migrationshintergrund zieht es in Großstädte und Ballungsgebiete, da dort nicht selten bereits Verwandte oder zumindest Landsleute leben. Gleichzeitig gehen sie davon aus, dass sie dort eher Arbeit finden.“

Dieses Phänomen spiegelt sich auch in den regionalen Zahlen wider, wo Kiel als Landeshauptstadt mit 51,6 Prozent die höchste Quote aufweist. Pinneberg erreicht wohl aufgrund seiner Nähe zu Hamburg mit 50,2 Prozent einen besonders hohen Wert. Die Angabe zum Migrationshintergrund ist freiwillig.

Hälfte der Aufstocker haben Migrationshintergrund

Unter den 51.403 Empfängern von Hartz IV in Schleswig-Holstein sind 46 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund. Vor fünf Jahren lag ihr Anteil noch bei 32,4 Prozent. Bei den Aufstockern – also Personen, die vom Jobcenter ergänzende Leistungen erhalten – machen sie die Hälfte aus.

„Menschen mit Migrationshintergrund sind überdurchschnittlich oft als Un- oder Angelernte tätig“, so Haupt-Koopmann. Daher seien viele, um den Lebensunterhalt ihrer Familie zu sichern, auf ergänzende Leistungen angewiesen.