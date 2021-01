Kiel.

Beide bauen darauf, dass sich die Lage in diesem Jahr nicht noch weiter verschlechtert. Nach den Worten von Margit Haupt-Koopmann lag die Zahl der Arbeitslosen bedingt durch die Pandemie im vergangenen Jahr in der Spitze um bis zu 20.000 über dem Niveau von 2019.

Im Schnitt waren 2020 rund 12.500 Menschen mehr ohne Job als im Jahr vor Ausbruch der Pandemie – das ist ein Plus von 15,6 Prozent.

Anzeige

Kurzarbeit fängt in Schleswig-Holstein vieles ab

„Dieser Zuwachs“, so die Chefin der Regionaldirektion, „geht vollständig auf das Konto der Corona-Pandemie.“ Dass es nicht noch schlimmer kam, ist vor allem dem Instrument Kurzarbeit zu verdanken. In der Spitze – das war im April – befand sich landesweit jeder vierte Betrieb und jeder sechste sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Kurzarbeit.

In absoluten Zahlen: 20.900 Betriebe mit 154.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Der Ausblick für 2021 - ein Blick in die Glaskugel

Der Ausblick auf das neue Jahr? Der sei schwierig, so Haupt-Koopmann, da man nicht wisse, wie lange Teile der Wirtschaft – auch über den Januar hinaus – im Lockdown ausharren müssten. „Aber auch, wenn der Lockdown über den aktuellen Monat hinaus andauern sollte, blicke ich verhalten optimistisch auf das neue Jahr.“

Viele Betriebe haben Strategien entwickelt

Die Hoffnung ist natürlich, dass die Impfkampagne Wirkung zeigt und die Wirtschaft langsam aber sicher auf Erholungsmodus umschwenken kann. Zuversichtlich stimmt Haupt-Koopmann auch, dass viele Unternehmen inzwischen Strategien im Umgang mit dem Lockdown entwickelt haben. Das Einzelhandels-Konzept „Click & Collect“ sei dafür nur ein Beispiel. Zudem setzten die Betriebe alles daran, Fachkräfte zu halten, um für den erhofften Aufschwung gewappnet zu sein.

Lesen Sie hier: Jedes zweite Unternehmen will neue Jobs schaffen

Der sensibelste Punkt beim Arbeitsmarkt : Ausbildung

Als Arbeitsschwerpunkte der Regionaldirektion sieht die Chefin die Bereiche Kurzarbeit und Weiterbildung, Qualifizierung von Arbeitslosen und den Ausbildungsmarkt: „Der Start in das neue Ausbildungsjahr wird für alle Beteiligten ein großer Kraftakt werden.“

Die Arbeitsagenturen würden, auch in digitaler Form, ihren Beitrag zu Berufsorientierung und Beratung von Jugendlichen leisten: „Denn wir müssen auch 2021 – im engen Schulterschluss mit dem Land und unseren Partnern – einen Corona-Jahrgang auf dem Ausbildungsmarkt verhindern.“

Auch Wirtschafts- und Arbeitsminister Bernd Buchholz ( FDP) räumt aktuell eine große Unsicherheit bei Auszubildenden und Unternehmen ein: „Aber gerade in diesem Jahr ist es enorm wichtig, dass weiterhin ausgebildet wird, um keine Jugendlichen dauerhaft zu verlieren.“ Gerade das Handwerk blickt derzeit mit Sorge auf das Thema Ausbildung.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach.

Digitale Formate als Orientierungshilfe in der Corona-Krise

Das Land unterstütze den Übergang von der Schule in die Ausbildung mit Coachingangeboten für Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen. Darüber hinaus seien viele gute Formate entwickelt worden, um Berufsorientierung und Lehrstellenvermittlung in digitaler Form umzusetzen.

Dazu gehörten digitale Berufsmessen genauso wie Ausbildungsbotschafter, also Azubis, die auf digitalem Weg Schülerinnen und Schüler in allgemeinbildenden Schulen über ihren Ausbildungsalltag informieren. Auch er hofft, dass es nicht zu größeren Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt kommt und dass die Konjunktur am Ende der Pandemie schnell wieder in einen Aufholprozess zurückfindet.