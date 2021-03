Kiel.

In Schleswig-Holstein gibt es aktuell 97700 Arbeitslose, Das sind 15800 mehr als vor einem Jahr, aber auch 2200 weniger als vor einem Monat. Die Arbeitslosenquote liegt bei 6,2 Prozent. „Der Rückgang der Arbeitslosenzahl im Vergleich zum Vormonat Februar ist saisonal typisch“, sagt Thomas Letixerant, Vize-Chef der Regionaldirektion Nord der Arbeitsagentur. Doch er merkt an, dass die Frühjahrs-Belebung durch die Corona-Pandemie geringer ausfällt als in anderen Jahren.

Dabei haben sich weniger Beschäftigte im ersten Quartal arbeitslos gemeldet als es 2020 der Fall war. „Zu diesem Rückgang der Arbeitslosmeldungen tragen insbesondere die Hotels und Gaststätten sowie der Handel bei. Sie halten auch weiterhin ihr Personal und verzichten auf Entlassungen“, sagt Letixerant. Kurzarbeitergeld und Hilfsprogramme bewährten sich.

Beschäftigung ist gestiegen

Aber natürlich sind in Unternehmen mitten in der Corona-Pandemie weiter zurückhaltend bei der Personalsuche. Seit Jahresbeginn wurden 13800 sozialversicherungspflichtige Stellen gemeldet, minus 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr. „Insbesondere die Stellenmeldungen aus dem Gastgewerbe, dem Handel und dem verarbeitenden Gewerbe sind zurückgegangen“, so Letixerant.

Vor allem die Langzeitarbeitslosen, die in etwa 35 Prozent der Gesamtzahl an Arbeitslosen stellen, kommen weniger vom Fleck: Ihre Zahl ist auf 34 694 gewachsen.

Immerhin: Die Zahl der Beschäftigten (sozialversicherungspflichtig) ist in Schleswig-Holstein gestiegen. Nach den Januar-Daten nahm ihre Zahl um 0,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu, so dass 1,01 Millionen Menschen in Beschäftigung sind. Arbeitsplätze sind im Gesundheits- und Sozialwesen (plus 4900) entstanden, im Bereich öffentliche Verwaltung/Sozialversicherungen (plus 2.100) und unter anderem im Baugewerbe (plus 1800).

Modellprojekte sollen helfen

Erwartungsgemäß gingen Jobs im Gastgewerbe verloren (minus 1500) und in der Metall- und Elektroindustrie (minus 1300). Bei der Kurzarbeit haben 600 Betriebe im Norden für 4000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt.

Für Thilo Rohlfs, Staatssekretär im Arbeitsminsiterium, ist es wichtig, Perspektiven aufzuzeigen, etwa durch die geplanten Modellprojekte im Tourismus. Die Landesregierung halte angesichts der im Bundesvergleich niedrigsten Inzidenzwerte daran fest, damit am 19. April zu starten.

In Kiel ist die Quote bei 8,6 Prozent

„Wir wollen zeigen, dass Urlaub unter bestimmten Bedingungen verantwortungsvoll durchführbar ist“, sagte Rohlfs. Die Projekte ermöglichten einer gebeutelten Branche zumindest eine kleine Perspektive.

Im Detail haben unter den Kreisen Stormarn die niedrigste Arbeitslosenquote mit vier Prozent, Dithmarschen die Höchste mit 6,6 Prozent. Und bei den Städten herrscht die niedrigste Arbeitslosenquote in Kiel mit 8,6 Prozent, während Neumünster mit 9,8 Prozent das Schlusslicht bildet.