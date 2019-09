Kiel

Einen Tag vor dem großen Windgipfel in Berlin veröffentlichte die IG Metall am Mittwoch das Ergebnis ihrer jüngsten Betriebsräte-Umfrage. Danach sind innerhalb von nur sechs Monaten in der heimischen Windbranche bundesweit bis zu 10.000 Arbeitsplätze verloren gegangen.

Auch Schleswig-Holstein ist schwe

...