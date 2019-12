Kommt die Stechuhr zurück?

Kiel

Im Mai hatte der Europäische Gerichtshof ( EuGH) die EU-Staaten aufgefordert, die Arbeitgeber zur Einführung eines Zeiterfassungssystems zu verpflichten. Während die Wirtschaft vor der Rückkehr der Stechuhr und dem Aus für die Vertrauensarbeit warnt, erwarten die Gewerkschaften eine Regelung, die „der Tendenz zu ausufernden Arbeitszeiten“ und einer „ständigen Stand-By-Erwartungshaltung der Arbeitgeber“ entgegenwirkt.

Überstunden, die nicht gezählt werden oder unbezahlte Mehrarbeit zu Hause soll es in Zukunft in Europa nicht mehr geben. Bislang waren Arbeitgeber lediglich verpflichtet, Überstunden zu dokumentieren. Das soll sich ändern: Alles, was die Beschäftigten an Arbeitszeit leisten, muss dokumentiert werden.

In der Begründung des Gerichtshofs heißt es, dass ohne ein solches System weder die Arbeitsstunden noch die Überstunden „objektiv und verlässlich ermittelt“ werden können. Für Arbeitnehmer sei es daher „äußerst schwierig oder gar praktisch unmöglich“, ihre Rechte durchzusetzen.

Arbeitgeber fürchten Verantwortung für Arbeitszeiterfassung

Der Unternehmensverband Kiel zeigt sich alarmiert: „Es ist völlig richtig, dass der EuGH die Schutzrechte der Arbeitnehmer gewährleisten will“, sagt UV-Kiel-Vorstandsvorsitzender Hendrik Murmann. Seine Sorge ist jedoch, dass die Bundesregierung den Arbeitgebern bei der Umsetzung der Vorgaben „unrealistische Hürden“ auferlegt, die letztlich der Wettbewerbsfähigkeit schaden. Eine Horrorvorstellung wäre es für viele Unternehmen, sollten die Arbeitgeber dafür verantwortlich sein, dass die Mitarbeiter ihre Zeiten korrekt dokumentieren. Murmann: „Der Arbeitgeber muss die Zeiterfassungspflicht an die Mitarbeiter verbindlich delegieren können.“ Jede andere Regelung sei „nicht umsetzbar“ und würde zudem das Selbstbestimmungsrecht der Arbeitnehmer verletzen.

Schwer vorstellbar ist für die Unternehmen auch, wie die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung dem digitalen Wandel in der Arbeitswelt Rechnung tragen kann. Beispiel Home-Office: Mutter (oder Vater) sind gerade mit dem Beantworten einer Dienstmail beschäftigt, müssen sich aber dann um das Kind kümmern. Streng genommen würde jede Unterbrechung der Arbeit erfordern, sich digital auszustempeln. Völlig offen ist, welche Konsequenzen eine derart strikte Handhabung für die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes hätte, speziell für die Einhaltung der gesetzlichen Ruhezeit von elf Stunden. Was ist, wenn ein Mitarbeiter nach Feierabend noch eine Mail bearbeitet – tickt die Uhr dann von vorne?

Aus für die Vertrauensarbeit ?

„Das würde der modernen Vorstellung von Flexibilität und selbstbestimmtem Arbeiten komplett widersprechen“, sagt Dorothea Sommermeyer, Personalleiterin der Hauptgenossenschaft Nord AG (Kiel). Rund 1500 Beschäftigte hat das Landhandelsunternehmen im Konzern, die große Mehrheit nutzt elektronische Systeme zur Zeiterfassung, für knapp 300 gilt Vertrauensarbeitszeit. „Wir erhoffen von Berlin eine umsichtige Entscheidung, die den Bedürfnissen nach einer familiengerechten Arbeitszeit in der zunehmend digitalisierten Umgebung Rechnung trägt.“

Marlies Heimann, Präsidentin des Landesarbeitsgerichtes Schleswig-Holstein hofft auf eine gesetzliche Regelung mit Augenmaß: „Die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung wird nicht das Aus für die Vertrauensarbeit bedeuten. Es muss eine Mischform geben, die den Belangen beider Seiten gerecht wird.“

Aus Sicht von Uwe Polkaehn, Vorsitzender des DGB Nord, ist das EuGH-Urteil ein „erster Schritt, um die Begrenzung der Arbeitszeit zu gewährleisten“. Die Arbeitszeiterfassung diene nicht der Überwachung der Beschäftigten, „sondern dem Schutz vor nicht dokumentierter Mehrarbeit und Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit“.

31 Millionen unbezahlte Überstunden 2018

Gerade mit moderner Technik lasse sich die Erfassung mit ein paar Klicks umsetzen. Vertrauensarbeitszeit habe in vielen Fällen mit Vertrauen wenig zu tun: „Oft führt die fehlende Arbeitszeiterfassung dazu, dass der Arbeitgeber darauf vertraut, dass der Arbeitnehmer seine Aufgaben schon zu Ende bringen wird, koste es so viel Zeit wie es wolle.“ Nach Berechnungen des DGB haben Beschäftigte allein in Schleswig-Holstein 2018 rund 31 Millionen unbezahlte Überstunden angehäuft. Dadurch seien ihnen brutto rund 750 Millionen Euro Lohn entgangen, 300 Millionen Euro Sozialversicherungsbeiträge seien nicht gezahlt worden.

Immerhin: Unternehmen, die sich mit der Einführung eines Zeiterfassungssystems noch Zeit lassen, müssen nicht fürchten, vor dem Kadi zu landen. Auf Anfrage beim Bundesarbeitsministerium heißt es: „Die Frage, welche gesetzgeberischen Konsequenzen aus dem Urteil für Deutschland erwachsen, wird innerhalb der Bundesregierung noch geprüft.“

