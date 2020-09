Kiel.

Der Anfang ist bescheiden und schon ein halbes Jahrhundert her: Willy Brandt heißt damals der Bundeskanzler, Günther Bantzer ist Kiels Oberbürgermeister. Der Kinostart vom „Schulmädchenreport Teil 1“ erregt die Deutschen, und die USA taumeln zwischen Vietnamkrieg und Mondlandung. Es ist viel los in der Welt, als Jürgen Baade 1970 als selbstständiger Architekt ein kleines Baubüro in der Kieler Von-der-Tann-Straße bezieht.

Kieler Architekten-Büros AX5: Auch der Citti-Park gehört dazu

Niemand kann damals ahnen, wie sehr sein Unternehmen das Gesicht der Landeshauptstadt prägen wird: Die Fakultätenblöcke der Christian-Albrechts-Universität, Ostseekai und Norwegen-Terminal, die Arkaden in der Holtenauer Straße, Citti-Park und Holstein-Stadion – das sind Bauwerke, die fast jeder Kieler kennt. Auch am Entwurf für die damals modernen, bei den Kielern aber wenig geliebten Pavillons am Alten Markt, ist Baade beteiligt – allerdings noch vor seiner Selbstständigkeit.

Anzeige

Das erste eigene Projekt des jungen Unternehmens war der Bau der Uni-Fakultätenblöcke in der Leibnizstraße. Den hatte Baade noch als Einzelkämpfer mit einer Mitarbeiterin umgesetzt. Doch aus dem kleinen Kontor entwickelt sich ein Branchen-Schwergewicht im Norden mit heute gut 100 Beschäftigten, Standorten in Kiel, Flensburg, Bad Segeberg und seit kurzem auch in Hamburg, sowie einem Geschäft, das inzwischen auch international Spuren hinterlässt – bis nach Singapur.

Weitere KN+ Artikel

Heute heißt das Unternehmen mit der Zentrale im Citti-Komplex AX5 Architekten. Geführt wird es von Holger Koppe, seit 1982 dabei, und von Jens Stolley, der sechs Jahre später dazu stieß.

1988 sollte die Holstenstraße überdacht werden

Auf dem Tisch im Besprechungsraum liegt eine etwas angegilbte Zeichnung, die aussieht, als stamme sie noch aus der Frühzeit Jürgen Baades – dabei ist sie 1988 erst entstanden: „Das war unser Entwurf zur Überdachung der oberen Holstenstraße“, sagt Stolley, und streicht fast liebevoll den großen Bogen auseinander. Bekanntlich verschwand das Projekt in der Schublade. Nicht, weil der Entwurf durchfiel, sondern weil die betroffenen Immobilieneigentümer sich nicht über die Verteilung der Kosten verständigen konnten.

Was brauchte man doch in analogen Zeiten alles, um Gestaltungsideen zu veranschaulichen, immer weiter zu perfektionieren, bis hin zur fertigen Zeichnung für die Handwerker auf der Baustelle: viel, viel Skizzenpapier und einen dicken, weichen Bleistift für die ersten Ideen und Konzepte, dann einen Zeichentisch mit Zeichenschiene, Transparentpapier, Fallminenbleistifte und Radiergummis, Rapidographen für die Tuschezeichnung und schließlich Rasierklingen zum Wegkratzen von Fehlern.

Heute ist das Geschäft weitgehend durchdigitalisiert, müssen Architekturstudenten nicht mehr Zeichnen lernen, sondern eine ganze Palette von Software-Tools beherrschen. Kreativität ist aber nicht minder gefragt. Noch gibt es keinen Knopf, auf dem man einfach drückt und – schwupps – ist der Entwurf für das Einkaufszentrum, den Bürokomplex oder die neue Schule fertig. Und das ist auch gut so, findet Stolley: „Ja, unsere Kunden sind die Bauherren. Aber Nutzer sind wiederum deren Mitarbeiter, und denen fühlen wir uns natürlich auch verpflichtet.“

Komplexität und Zeitdruck sind gewachsen

Auch wenn Digitalisierung Architekten bei der Arbeit hilft – einfacher geworden ist sie dadurch nicht. Denn mit den technischen Möglichkeiten haben sich auch die Anforderungen und Erwartungen des Marktes weiterentwickelt: „Wenn wir früher für einen Entwurf sechs Monate Zeit hatten, sind es heute noch sechs Wochen“, sagt Stolley. Deutlich komplexer geworden sind auch die Anforderungen in den Genehmigungsverfahren. Beispiel Brandschutzkonzept: Früher reichte eine Seite und der Satz „Eine Sprinkleranlage ist vorhanden“.

Heute braucht man 60 oder 70 Seiten. Massiv erhöht hat sich auch der Koordinierungsbedarf für die Abstimmung zwischen den beteiligten Fachingenieuren – von Haustechnik bis Landschafts- und Gartenbau. Und noch etwas hat sich verändert in den vergangenen 50 Jahren – neben den ästhetischen, technischen und ökologischen Standards natürlich. Holger Koppe formuliert es so: „Der Anteil unserer Arbeit, der am Ende unsichtbar bleibt, ist erheblich gewachsen.“

Weitere Nachrichten aus der Wirtschaft lesen Sie hier.