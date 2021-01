Die Süßwarenkette Arko, zu der auch Eilles und Hussel gehören, muss Insolvenz in Eigenverantwortung beantragen. Wegen starker Umsatzeinbrüche und den Corona-Beschränkungen sei dieser Schritt unumgänglich gewesen, so das Unternehmen. Die Löhne und Gehälter seien aber für drei Monate gesichert.

Süßwarenkette Arko geht in die Insolvenz

Von Florian Hanauer