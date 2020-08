Wahlstedt

Nach dem starken Einbruch zu Beginn der Corona-Krise erholt sich die Verbraucherstimmung im August langsam, wie der Handelsverband berichtet. Trotzdem haben viele Unternehmen im Einzelhandel weiterhin zu kämpfen – wie beispielsweise das Unternehmen Arko aus Wahlstedt im Kreis Segeberg. Einige Mitarbeiter waren verunsichert, als Arko Ende vergangener Woche kurzfristig ankündigte, die Gehälter für den Monat Juli nur zu 70 Prozent zu überweisen.

Die Geschäftsführung erklärte jetzt aber, die restlichen 30 Prozent noch in dieser Woche auszuzahlen. Die Maßnahme sei erforderlich gewesen, da sich geplante Einnahmen über den Wochenwechsel verzögert hatten. „Unser Unternehmen wurde von den Maßnahmen zur Einschränkung der COVID-19-Pandemie mitten in der nach Weihnachten zweitwichtigsten Saison – Ostern – getroffen“, erklärt Geschäftsführer Patrick Weber die Lage bei Arko.

„Insofern waren die Auswirkungen auf unser Unternehmen immens. Bis heute sind sie zu spüren.“ Dass die gesamtwirtschaftliche Lage bei Arko derzeit noch als angespannt zu bezeichnen sei, liege an der Umsatzlücke, die von März bis Juni entstanden sei.

Erst 2018 übernahm Arko den Händler Hussel

Die Arko GmbH hat 650 Mitarbeiter und kam im Jahr 2019 auf einen Umsatz von knapp 55 Millionen Euro. In rund 230 Filialen bietet Arko Kaffee und Confiserieartikel an, wie etwa Pralinen, Schokolade und und Süßwaren. Dabei gehört Arko der Deutsche Confiserie Gruppe an, bestehend aus den drei Fachhandelsmarken arko, Eilles und Hussel. Erst 2018 hatte Arko den Süßwarenhändler Hussel übernommen, nachdem das Unternehmen schon 2016 die Geschäfte der Kaffeefirma Eiles gekauft hatte. Insgesamt werden in der Unternehmensgruppe 1700 Mitarbeiter beschäftigt und es wurde in 2019 ein Gruppen-Umsatz von und 140 Millionen Euro erwirtschaftet.

Weber berichtet weiter, dass die Lage sich momentan erhole: „Der Juli war hinsichtlich Umsatz bereits auf Vorjahresniveau“, erklärt Weber. Die Ausfälle der Monate März bis Juni müsse man durch umfangreiche Kosteneinsparungsmaßnahmen kompensieren und sukzessive aufholen. Dazu hat Arko ein Sparprogramm aufgelegt.

Die drei großen Maßnahmen seien die unternehmensweite Einführung von Kurzarbeit seit dem 23. März gewesen, die Einführung eines „strengen Kostensparprogramms bei den allgemeinen Betriebskosten“, aber auch als dritten Punkt der Abschluss von Stundungsvereinbarungen mit den Vermietern der Filialen für den Zeitraum April bis Juni 2020, so Weber. Damit scheint Arko auf Kurs zu sein. Etwas anderes hat man auch bei Verdi nicht gehört, wie die Gewerkschaft berichtet.

Hygienevorschriften dämpfen Kauflust

Die Anstrengungen für das Sparprogramm werden alle in dem Unternehmen fordern, ist sich Weber sicher. Denn: Der Einzelhandel leide generell noch stark unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Weber: „Die unverändert bestehenden und einzuhaltenden Hygienevorschriften wie die Maskenpflicht oder die Beschränkung der Anzahl an Kunden im Ladenlokal. hemmen das Einkaufsverhalten und die allgemeine wirtschaftliche Situation in Deutschland drosselt die Kauflust der Konsumenten zudem.“

Das deckt sich mit der Einschätzung des Handelsverbandes Deutschland: Mehr Zeit als zunächst erwartet werde vergehen, bis der Konsum wieder auf dem Vorkrisenniveau sei. Das Konsumbarometer des Verbandes erreicht demnach derzeit einen Wert von 98,14 Punkten. Im Vergleich zum Vormonat ist das ein Anstieg von 1,8 Punkten. Jedoch verlangsamte sich das Tempo des Anstiegs: Von Juni auf Juli hatte sich der Wert um 2,83 Punkte erhöht. Der Indexstand 100 wurde im Januar 2017 festgelegt.

Sorge um Arbeitsplätze könnte kommen

In den vergangenen zwei Monaten haben sich die Verbraucher dem HDE zufolge wenig von dem angespannten Arbeitsmarkt beeindrucken lassen. „Das könnte sich aktuell ändern, so dass mit der Sorge um den eigenen Arbeitsplatz auch die Sorge um das eigene Einkommen zunimmt“, teilte der Verband mit.

Das Konsumbarometer des Verbandes spiegelt die Erwartungen der Verbraucher für die folgenden drei Monate wieder. Der Index basiert auf einer Befragung von 2000 Personen unter anderem zur Anschaffungsneigung, Sparneigung und der finanziellen Situation.