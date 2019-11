Arme Sparer: Strafzins ab erstem Euro

Kiel

Von einem „deutlichen Signal“ an andere Institute spricht der Bankwissenschaftler Prof. Peter Nippel von der Uni Kiel. „Es ist zu erwarten, dass nach und nach immer mehr Banken die Schwelle senken, ab der sie Strafzinsen verlangen.

Noch gelten in der Regel hohe Freibeträge

„Verwahrgebühren“ für Guthaben sind nicht neu: Aktuell kassieren bereits 147 Geldhäuser in Deutschland Minuszinsen für Einlagen von Geschäftskunden, 52 Institute berechnen Privatkunden Gebühren fürs Geld auf dem Tagesgeldkonto – in der Regel gelten jedoch sechsstellige Freibeträge.

Geschäftsmodell der Banken gerät unter Druck

Betriebswirtschaftlich betrachtet müssten die Banken von Geldparkern längst ab dem ersten Cent Strafzinsen verlangen. Denn durch die Dauerniedrigzinsen gerät das klassische Geschäftsmodell der Finanzhäuser zunehmend unter Druck: Auf der einen Seite schrumpfen die Margen in der Kreditvergabe, auf der anderen klettern die Verluste im Einlagengeschäft. Für Einlagen, die täglich verfügbar sind, finden die Banken kaum noch profitable Anlagemöglichkeiten. Also bleibt ihnen als Geldparkplatz nur die Europäische Zentralbank übrig – die für Einlagen auf ihren Konten inzwischen 0,5 Prozent Gebühr verlangt: „Die Banken werden immer mehr in die Zange genommen“, sagt Ökonom Nippel, der wachsende Probleme für das Finanzsystem befürchtet – bis hin zu einer Destabilisierung des heimischen Bankensektors: „Es kann sein, dass diese Entwicklung einzelne Institute in eine existenzgefährdende Situation bringt.“

Niemand will Kunden durch so einen Schritt vergraulen

Dass Strafzinsen für Tagesgelder nicht längst an der Tagesordnung sind, hat nach Überzeugung Nippels vor allem mit Marketingüberlegungen zu tun: „Niemand möchte seine Kunden durch so einen Schritt vergraulen.“ Auch die Volksbank Fürstenfeldbruck will mit Strafzinsen nicht eigene Kunden vergrätzen, sondern Neukunden davon abhalten, das Institut mit Millionen zuzuschütten.

Verbraucherschützer: Nicht gleich die Bank wechseln

Kunden, die von Negativzinsen betroffen sind, rät die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein, nicht voreilig zu einer anderen Bank zu wechseln. „Sie sollten erst prüfen, ob sie tatsächlich höhere Beträge als täglich fällige Einlage auf ihrem Konto benötigen, oder ob nicht andere Anlageformen, wie Festgeld oder Unternehmensanleihen guter Bonität eine Alternative wären“, sagt Finanzexperte Michael Herte.

Noch bleiben Sparer im Norden verschont

Vorerst, so zeigt eine Umfrage der Kieler Nachrichten, bleiben Bank-Kunden in der Region von Strafzinsen für Normalbeträge verschont. Doch zeigen die Auskünfte der Institute auch, dass das Blatt sich wenden kann. Statt Zinsen fürs Ersparte „Verwahrentgelte“ ab dem ersten Euro? Bei der Kieler Volksbank heißt es: „Dies können wir – wie alle seriös wirtschaftenden Banken in Deutschland und Europa – grundsätzlich nicht ausschließen.“