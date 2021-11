Kiel

Kaum Berufspraktika, wenige Jobmessen, Beratungen und Coachings lange Zeit nur digital: Die ohnehin schon sensible Phase der Berufsorientierung geriet durch die Pandemie in diesem Jahr erneut zu einer Belastungsprobe für Schulabgänger und Eltern – auch in Schleswig-Holstein. Statt einen Ausbildungsvertrag zu unterschreiben, warten immer mehr junge Menschen lieber ab, gehen jobben oder steuern die Uni an. Das stresst den ohnehin angespannten Ausbildungsmarkt: Zum Start des Berufsjahres waren Ende September landesweit noch mehr als 2300 Lehrstellen unbesetzt. Die Zahl der jungen Menschen, die sich im Berufsjahr 2020/2021 für eine Ausbildungsstelle bewarben, brach um fast 13 Prozent ein.

Insgesamt ist der Ausbildungsmarkt robust

Am Montag zogen die Regionaldirektion Nord der Bundesarbeitsagentur und das schleswig-holsteinische Wirtschaftsministerium Bilanz eines erneut fordernden Ausbildungsjahres. Die gute Nachricht lautet: Ungeachtet der Belastung durch die Pandemie haben die Unternehmen in Schleswig-Holstein an der Ausbildung nicht gespart. Die Zahl der gemeldeten Lehrstellen lag mit knapp 18 500 nur hauchdünn unter dem Niveau des Vorjahreszeitraumes: „Trotz der coronabedingten Einschränkungen hat der Ausbildungsmarkt in Schleswig-Holstein seine Robustheit unter Beweis gestellt“, sagt Margit-Haupt-Koopmann.

Gleichwohl, so die Direktionschefin, war der Start in das zweite Ausbildungsjahr nach Ausbruch der Pandemie wieder ein echter Kraftakt. Die Zahl der Bewerber sank im Zeitraum Oktober 2020 bis Ende September im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2184 auf 14 782. Zum Vergleich: Im Jahr 2018/19 – also vor der Pandemie – hatte es landesweit noch gut 18 000 Bewerberinnen und Bewerber gegeben.

„Wir haben viele Jugendliche, die in dieser schwierigen Situation erst mal abwarten“, stellt Haupt-Koopmann fest. Einige jobbten nach dem Schulabschluss, andere warteten auf einen Studienplatz. Wenn mehr Zeit für die Orientierung benötigt werde, dann sei das so: „Aber es ist keine gute Entscheidung, die Berufswahl auf die lange Bank zu schieben.“ Mit Blick auf die 1800 noch unversorgten Bewerberinnen und Bewerber appelliert die Direktionschefin an die Jugendlichen, schnellstmöglich einen Termin mit der Berufsberatung zu vereinbaren. „Die Dynamik auf dem Ausbildungsmarkt ist noch immer groß, bis Weihnachten werden noch neue Lehrverträge eingetragen.“

Nicht immer ist das Studium die richtige Wahl

Haupt-Koopmann und Wirtschaftsstaatssekretär Thilo Rohlfs nutzen den Pressetermin, um noch einmal die Werbetrommel für die duale Ausbildung zu rühren. Gerade mit Blick auf moderne Technologien im Kampf gegen den Klimawandel biete das Handwerk jungen Menschen großes Entwicklungspotenzial. Die wachsende Anziehungskraft der Universitäten sei zwar verständlich, doch nicht für jeden sei ein Studium auch die richtige Wahl. Er wisse aus Gesprächen, so Rohlfs, dass Uni-Verantwortliche fast ein Drittel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Vorlesung für fehl am Platz hielten. Die duale Ausbildung sei eine Stärke der deutschen Wirtschaft, um die sie viele Länder beneideten. Wer regional nicht zu fixiert sei und nicht starr am vermeintlichen Traumberuf festhalte, finde noch immer eine große Auswahl vor: „Wir haben eigentlich querbeet noch offene Ausbildungsstellen“, sagt Haupt-Koopmann. Gesucht würden beispielsweise auch Augenoptiker, IT-Kräfte sowie Zweirad-Mechaniker.

Haupt-Koopmann sieht angesichts der hohen Zahl offener Stellen auch eine Chance für Hamburger Bewerber im Umland. Denn in der Hansestadt kämen auf 1000 unversorgte Bewerber aktuell nur noch 275 offene Stellen. Im angrenzenden Kreis Stormarn gebe es dagegen aktuell rechnerisch pro Bewerber noch vier offene Stellen, in Pinneberg seien es zwei. Landesweit kommen rechnerisch auf jeden Bewerber 1,3 offene Stellen.