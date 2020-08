Kiel

Der Ausbau der Windenergie in Schleswig-Holstein lief auch im ersten Halbjahr 2020 schleppend: Gerade einmal fünf Windkraftanlagen mit einer Leistung von 14 Megawatt entstanden in den ersten sechs Monaten an Land – weit weniger als in anderen Bundesländern.

Und doch enthalten die jüngsten Daten der Bundesnetzagentur eine Überraschung: Schleswig-Holstein liegt bei den neuen Ausschreibungen an der Spitze. Das Volumen der neuen Anlagen liegt bei 259 Megawatt, das ist mehr als 20 Prozent der gesamten Ausschreibungsmenge in Deutschland.

Schleswig-Holstein sticht heraus

Es folgen Nordrhein-Westfalen mit Zuschlägen über 235 Megawatt und mit Abstand Brandenburg (167) und Niedersachsen (111 Megawatt). Am Ende stehen Mecklenburg-Vorpommern und Bayern, Länder, in denen nur Zuschläge über je 14 Megawatt erteilt wurden, sowie das Saarland und die Stadtstaaten mit null.

Damit sticht Schleswig-Holstein hervor, urteilt der Bericht „Status des Windenergieausbaus an Land in Deutschland“, den der Informationsdienst „ Deutsche Windguard“ herausgegeben hat. Allerdings blieb das Volumen der Gebote insgesamt unter den Ausschreibungen, wie im Vorjahr auch.

Drei Jahre beim Ausbau verloren

Vollzieht sich jetzt im Norden der Wandel? „Die Zuschlags- und Genehmigungszahlen deuten endlich wieder auf einen stärkeren Zubau in der nächsten Zeit hin“, sagt Marcus Hrach, Leiter der Landesgeschäftsstelle des Bundesverbandes Windenergie. Das Land habe aber auch beim Zubau drei Jahre verloren, unterstreicht Hrach, schließlich seien seit 2017, abzüglich des Rückbaus alter Anlagen, nur 22 Anlagen dazugekommen.

„Allerdings sehen die Zahlen nur deshalb relativ gut aus, weil in den anderen Bundesländern noch weniger genehmigt wurde“, ergänzt Hrach und kommt zu dem Urteil: „Für die landeseigenen, energiepolitischen Ziele Schleswig-Holsteins sind die aktuellen 259 Megawatt pro Halbjahr nicht ausreichend.“

Trotzdem sei der erkennbare Trend bei den Genehmigungen positiv zu bewerten und beim Verband hoffe man, dass die Zahlen weiter wachsen. „Die Windbranche steht jedenfalls bereit und hofft, dass auch bundesweit die Trendwende gelingt und ein dringend benötigter wirtschaftspolitischer Impuls durch die Erneuerbare Branche für mehr Arbeit und Wertschöpfung in ganz Deutschland gelingt.“

Albrecht : Wir brauchen mehr Erneuerbare

Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) ist überzeugt: „Um die Klimaziele zu erreichen brauchen wir mehr Erneuerbare Energien.“ Deshalb sei es wichtig, mit der Regionalplanung daran zu arbeiten, Planungssicherheit für die Branche herzustellen. „Die steigenden Zahlen der Zuschläge zeigen aber auch, dass wir in Schleswig-Holstein ein großes Potential haben. Als Land zwischen den Meeren wollen und können wir Energiewendeland Nummer Eins bleiben.“

Als einen Grund für die gestiegenen Zuschlagszahlen führt das Ministerium an, dass es mehr Genehmigungen gebe, weil das Land nach dem Abschluss der dritten Anhörungsrunde der Regionalplanung nunmehr eine sicherere Planung ermögliche. Gleichzeitig zeigten die Zahlen aber auch, dass sich Projekte aus Schleswig-Holstein im Ausschreibungsverfahren der Bundesnetzagentur gegenüber Mitbewerbern durchsetzen konnten.

Ab Jahresende wieder reguläre Genehmigungen

Erst Ende Juni hatte das Land erklärt, dass man verlorenen Boden beim Ausbau der Windkraft so schnell wie möglich gutmachen wolle. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack ( CDU) hatte erläutert, dass im dritten Anhörungsverfahren alle 3300 Stellungnahmen zum Landesentwicklungsplan für den Ausbau der Windkraft abgearbeitet werden. Die Landesregierung hatte Ende 2019 den dritten Entwurf der neuen Windenergie-Regionalpläne gebilligt. Nach mehrjähriger Zwangspause sollen ab Jahresende 2020 wieder normale Genehmigungen für neue Windkraftanlagen möglich sein.

Die Kritiker eines großflächigen Ausbaus der Windenergie, die sich im Verein Vernunftkraft Schleswig-Holstein organisiert haben, glauben dagegen nicht, dass die überarbeiteten Pläne einen „kontaktarmen Ausbau“ der Windkraft ermöglichen könnten. Im Jahr 2015 hatte das Oberverwaltungsgericht in Schleswig die damaligen Windkraft-Regionalpläne gekippt.

Schleswig-Holstein ist Windland Nummer drei

Nach dem Status-Bericht der Deutschen Windguard ist das Bundesland mit dem höchsten Gesamtbestand an Windkraftanlagen nach Leistung mittlerweile Niedersachsen: 21 177 Megawatt sind dort inzwischen installiert, wie das sogenannte Marktstammdatenregister zeigt. Nach 7394 Megawatt Leistung in Brandenburg folgt Schleswig-Holstein auf Platz drei mit 6822 Megawatt. Die Leistung aller Anlagen in Deutschland an Land liegt bei mittlerweile 55 074 Megawatt.

Auf die Ergebnisse der Ausschreibungen der Bundesnetzagentur könnten schon bald Windparks folgen: Die erteilte Zuschläge erlöschen nämlich 30 Monate nach der Bekanntgabe, wenn die Anlagen bis dahin nicht in Betrieb genommen wurden. Ebenso wäre dann eine Strafzahlung der Bewerber fällig.

