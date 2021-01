Der verlängerte Lockdown belastet die Wirtschaft in Schleswig-Holstein schwer – in einigen Branchen wird die erzwungene Schließung bis Anfang Februar sogar existenzbedrohend. Hinzu kommt: Nur wenige glauben daran, dass Läden, Gastronomie und Freizeit Anfang Februar wieder öffnen dürfen.

Von Florian Hanauer