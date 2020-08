Kiel

Denn die Ausweitung des Kurzarbeitergeldes dürfte ersten Schätzungen zufolge die Bundesagentur für Arbeit bis zu zehn Milliarden Euro kosten, für die der Bund einspringen müsste. Seit Beginn der Krise haben allein in Schleswig-Holstein insgesamt 29.700 Betriebe für 344.000 Beschäftigte Kurzarbeit beantragt, wie die jüngsten Daten der Agentur für Arbeit aus dem Juli zeigen. Damit haben zwei von fünf Unternehmen im Norden mit mindestens einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten Kurzarbeit angezeigt.

Industrie und Gewerkschaft setzen sich für die Verlängerung ein

In der Metall- und Elektroindustrie beispielsweise ist die Kurzarbeit ein großes Thema. Für Peter Schlaffke, stellvertretender Hauptgeschäftsführer von Nordmetall, ist die Verlängerung ein wichtiger Schritt. „Die Folgen der Corona-Krise sind für viele Metall- und Elektro-Unternehmen noch längst nicht bewältigt, besonders im Schiff- und Flugzeugbau wird die Erholung noch lange dauern.“ Das sieht auch die Gewerkschaft so. „Selbstverständlich, wir brauchen ganz dringend die Verlängerung“, meint Heiko Messerschmidt, Sprecher der IG Metall Nord. Von den Werften im Kreuzfahrtschiffbau über die Automobilindustrie bis zur Luftfahrt benötigten viele Firmen dieses Instrument. „Darüber hinaus müssen wir aber auch über die Aufstockung sprechen“, ergänzt Messerschmidt. „Es wird für die Beschäftigten auf Dauer schwierig, mit 60 oder 67 Prozent des Gehalts auszukommen.“ Und er mahnt, dass die Zeit der Kurzarbeit für Qualifizierungen der Mitarbeiter genutzt werden könnte.

Unternehmerverband sieht ein uneinheitliches Stimmungsbild

„Es gibt Branchen, die wünschen sich eine Verlängerung, und diese könnte ihnen auch helfen“, sagt Sebastian Schulze, Sprecher des Unternehmerverbandes UV Nord in Rendsburg. „Andere kommen jetzt aus der Kurzarbeit und nehmen den Betrieb wieder auf. Deshalb ist das Stimmungsbild in der Wirtschaft uneinheitlich.“ Doch die Verlängerung sei ein grundsätzlich geeignetes Instrument in dieser Krise. Man müsse aber bedenken, dass dies finanziert werden müsse. „Deshalb sollte man überlegen, ob man eine Verlängerung nur in Etappen macht“, sagt Schulze. Schlaffke von Nordmetall gibt außerdem zu bedenken, dass aus Sicht der Industrie nicht nur die Zeit für zusätzliche Hilfen wäre, sondern auch für grundlegende Reformen wie etwa Bürokratie-Abbau und die Senkung der Unternehmenssteuern.

SPD will mit Koalitionspartner über die Verlängerung verhandeln

Politisch hat sich die SPD klar positioniert: Nach Finanzminister Olaf Scholz stellte auch das Bundesarbeitsministerium von Hubertus Heil gestern klar, dass man sich die Verlängerung wünscht und diese mit dem Koalitionspartner verhandeln werde. Zumindest in Schleswig-Holstein halten CDU wie SPD die Verlängerung für sinnvoll. Lukas Kilian, Arbeitsmarktexperte der Landtags-CDU, nennt diese ein „wichtiges Mittel“. Für Wolfgang Baasch von der SPD-Fraktion gibt sie „Beschäftigten eine Perspektive“.

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz sieht Kurzarbeitergeld als wichtiges Förderinstrument

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz ( FDP) gibt zwar zu bedenken, dass eine Ausdehnung des Kurzarbeitergeldes kostspielig sei und – ähnlich wie die Streckung der Insolvenz-Meldefristen – zum Teil nur eine Verschiebung des Problems darstelle. Gleichwohl sieht auch er kaum eine Alternative: „ Kurzarbeitergeld ist nun einmal in der gegenwärtigen Krise das wirksamste Förderinstrument, um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor Entlassungen zu schützen.“ Zugleich ermögliche es den Unternehmen, an ihren Fachkräften festzuhalten, um nach dem Ende der Krise wieder durchstarten zu können.

Institut für Weltwirtschaft warnt vor "unliebsamen Nebenwirkungen"

Für die Experten am Kieler Institut für Weltwirtschaft ( IfW) dagegen ist die Verlängerung nicht unkritisch. Das Kurzarbeitergeld sei eine der sinnvollsten Anti-Krisen-Maßnahmen. Aber: „Je länger es verabreicht wird, desto eher drohen unliebsame Nebenwirkungen“, sagt Prof. Stefan Kooths, Leiter des Prognosezentrums. Es dürften keine Betriebe mit Kurzarbeitergeld durchfinanziert werden, die nicht mehr marktfähig sind. Man sollte lieber „langsam den Entzug“ einleiten, damit die Wirtschaft von diesem Instrument nicht abhängig werde.

