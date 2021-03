Kiel

Es ist kein ungewöhnliches Bild, dass der Exerzierplatz in Kiel mit Autos zugeparkt ist; dass an deren Fenstern hunderte rote Fahnen im Wind flattern und sie ein Hupkonzert geben, aber schon. Mit 360 Autos waren Beschäftigte aus der Metallindustrie im Norden zusammengekommen, um im aktuellen Tarifstreit für ihre Positionen lautstark zu demonstrieren.

"Nach vier Verhandlungsrunden ohne zufriedenstellendes Ergebnis wollen wir den Druck erhöhen. Wir wollen verdeutlichen, dass wir trotz Pandemie anständig Flagge zeigen und kämpfen können", sagte Stephanie Schmoliner, Geschäftsführerin der IG Metall Kiel-Neumünster.

IG Metall will vier Prozent mehr Geld

Die IG Metall verlangt für die rund 140.000 Beschäftigten der norddeutschen Metallindustrie ein Volumen von vier Prozent mehr Geld. Es soll zur Sicherung von Beschäftigung und Einkommen eingesetzt werden. „Eine Nullrunde für 2021 ist für die Beschäftigten nicht akzeptabel“, sagte Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste.

Die Arbeitgeber lehnten höhere Löhne bisher ab und berufen sich auf die Corona-Krise. In der größten Krise der Nachkriegszeit benötigten die Betriebe vor allem Planungssicherheit und Kostenklarheit. Sie wollen stattdessen wie in Nordrhein-Westfalen einen „Mix aus Einmalzahlung und Tabellenerhöhung ab 2022“ erreichen.

In Betrieben, denen es gut gehe, müssten die Beschäftigten auch mehr Geld bekommen, findet dagegen Friedrich.

Das machte auch ein Mitarbeiter der Lübecker Drägerwerke auf der Bühne klar. In dem Medizintechnik-Unternehmen seien im Corona-Jahr mehr Schichten gefahren worden, um viele Beatmungsgeräte und Masken herzustellen. "Geldmäßig geht es dem Betrieb wieder gut, davon muss irgendwann auch etwas auf der richtigen Seite ankommen." Über eine eigene Radiofrequenz und eine große Auto-Kino-Leinwand konnten die Metaller der Kundgebung im Auto folgen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Betriebe sollen Mitarbeitern eine Zukunftsperspektive aufzeigen

Der Betriebsratsvorsitzende von German Naval Yards, Ramon Santorum, betonte wie wichtig das Thema Beschäftigungssicherung sei. Monatelang war in der Kieler Werft um einen „Zukunftssozialplan“ und einen Investitionsplan für den Standort gerungen worden, um möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten.

Die Gewerkschaft will flächendeckend betriebliche Zukunftstarifverträge durchsetzen. Sie sollen zum Beispiel darauf eine Antwort geben, wie Beschäftigte sich weiterqualifizieren müssen, um im digitalen Wandel ihren Arbeitsplatz behalten zu können. "Wir erwarten von den Arbeitgebern dazu Lösungsvorschläge", so Friedrich. Stattdessen sperre sich die andere Tarifpartei.

Nächste Woche wird weiter verhandelt

Zeichne sich bei der Fortsetzung der Verhandlungen kommende Woche keine Lösung ab, werde die Gewerkschaft nach Ostern den Druck erhöhen. Die Arbeitgeberseite habe wohl darauf spekuliert, dass die Gewerkschaft unter Corona-Bedingungen nicht handlungsfähig sei. Die hohe Beteiligung an der Auto-Demo belehre sie nun eines Besseren, so Friedrich.

Vom Warnstreik betroffen waren neben den Werften von German Naval Yards, Thyssenkrupp Marine Systems und Nobiskrug unter anderem Caterpillar, Danfoss, Raytheon Anschütz, Rheinmetall oder Vossloh. Insgesamt in 60 Unternehmen in Nordwest-Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein legten Beschäftigte ihre Arbeit vorübergehend nieder. Im niedersächsischen Oldenburg fand am Mittag ebenfalls eine Auto-Demo statt.