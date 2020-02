Großer VW-Händler meldet Insolvenz an

Hamburg/Kiel.

Das Verfahren werde in Eigenverwaltung geführt. Das ist eine Variante des Insolvenzrechts, die statt einer Abwicklung auf die Sanierung eines Unternehmens zielt.

Die Geschäftsleitung bleibt im Amt, ihr wird allerdings ein sogenannter Sachwalter von außen zur Seite gestellt. diese Aufgabe übernimmt der Hamburger Anwalt Sven-Holger Undritz, der schon in mehreren anderen größeren Insolvenzverfahren aktiv war. In einer Betriebsversammlung sollten die Beschäftigten am Dienstag über die Lage informiert werden.

Auto Wichert beschäftigt rund 1300 Mitarbeiter an 23 Standorten in Hamburg, Norderstedt und Wentorf. Das Unternehmen hatte erst vor einem Jahr den Konkurrenten Willy Tiedtke übernommen, der im Zusammenhang mit niedrigen Preisen für gebrauchte Dieselautos in Schwierigkeiten geraten war.

Die Nachricht stimme nachdenklich, sagte Jan-Nikolas Sontag, Geschäftsführer des schleswig-holsteinischen Kfz-Verbandes. Es sei die zweite Pleite eines prominenten VW-Händlers im Norden innerhalb kürzester Zeit. Einen Trend könne man daran aber nicht ablesen. „Wir hatten in Schleswig-Holstein und Hamburg im vergangenen Jahr eine geringe Zahl an Insolvenzen von Autohäusern, obwohl die Zahl bundesweit gestiegen ist“, so Sontag.

Von Januar bis November 2019 liefen in Deutschland laut Destatis 548 Insolvenzverfahren im Kfz-Handel. Das waren vier Prozent mehr als im Vorjahr.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.