Kiel

„Das wäre eine Katastrophe, die nicht alle Betriebe überstehen würden“, sagte Jan-Nikolas Sontag, Geschäftsführer des Verbandes mit rund 1000 Mitgliedern, etwa 400 davon aus dem Handel.

Die baldige Öffnung der Verkaufsflächen sei vor allem für den Gebrauchtwagenhandel wichtig, so Sontag: Dort werden im März, April und Mai bis zu 20 Prozent mehr umgesetzt als in anderen Monaten. Beim Neuwagenhandel sei die Tendenz ähnlich, nur etwas schwächer ausgeprägt. „Jetzt wird es langsam eng“, betont Sontag. Dabei sei immer zu berücksichtigen, dass es sich beim Autohandel um ein ausgesprochen kapitalintensives Geschäft handle, so der Landesverbandschef: „Wenn die Bestände nicht abfließen und wechseln können, steigt die Finanzierungslast in einer Weise, die nicht mehr von den Mitgliedsunternehmen bewältigt werden kann.“

Der Verband fordert deshalb eine bald mögliche Öffnung der Autohäuser. Das Kundengeschäft ließe sich gut steuern, so Sontag, da meist nur wenige Kunden auf sehr großen Flächen unterwegs seien: „Hier lässt sich mit den mittlerweile etablierten Hygienekonzepten das Ansteckungsrisiko sehr stark minimieren, wenn denn überhaupt dort eins besteht.“ Als Ansteckungs-Hotspot, betont er, sei der Autohandel bislang ohnehin nicht in Erscheinung getreten.

Autohandel in Schleswig-Holstein möchte die Kunden wieder beraten

Auch in diesem Lockdown dürfen Händler weiterhin Autos verkaufen. Die bestellte Ware darf demnach allerdings nur abgeholt werden, das Schlendern durch die Ausstellungsbereiche und die Beratung vor Ort sind selbst im Außenbereich nicht erlaubt. „Es wäre bereits eine Hilfe, wenn wenigstens auf den Gebrauchtwagen-Außenplätzen beraten werden dürfte“, sagt Sontag. Der Verband sei ihm zufolge aber in guten Gesprächen mit der Landesregierung.

Wie schnell auch Autohäuser rote Zahlen schreiben können, zeigt eine Rechnung des Kfz-Gewerbeverbandes: Demnach liege der zu versteuernde Gewinn des Händlers pro verkauftem Auto bei lediglich 1,4 Prozent – nach Abzug aller Kosten. Auch Fritz Süverkrüp, Senior-Chef von Süverkrüp Automobile mit 13 Standorten in Schleswig-Holstein, bestätigt diese Zahl: „Bei einem Prozent sind wir zufrieden, zwei Prozent sind das Ziel.“

Onlinehandel floriert auch mit Autos

Die Autohäuser Süverkrüp, die Mercedes- und Renault-Modelle verkaufen, seien zwar „erstaunlich gut“ durch das Corona-Jahr 2020 gekommen, „allerdings werden eine ganze Reihe von Händlern an ihre Grenzen kommen“, prophezeit Süverkrüp. „Vor allem die Gebrauchtwagenhändler, die digital nicht gut aufgestellt sind.“ Zudem machten vielen Händlern zuletzt Lieferengpässe Probleme: Weil Microchips derzeit weltweit knapp sind, verzögert sich auch die Lieferzeit von Neuwagen. Ein dritter Grund, der vielen Händler nach Ansicht von Fritz Süverkrüp zum Verhängnis werden kann, ist eine geringe Eigenkapitalquote: „Viele liegen da nur bei zehn Prozent.“

Der Seniorchef schaut zwar auch für sein Unternehmen verhalten in die Zukunft, freut sich aber auf die Fertigstellung der neuen Ausstellungsfläche der Mercedes-Benz-Niederlassung in Kiel: „Der Trend, online ein Auto zu kaufen, verstärkt sich mehr und mehr. Wer dagegenhalten will, muss vor Ort attraktiv sein.“ Im März soll der Bau fertig sein – nur eine große Eröffnung wird, wie auch immer es im Lockdown weitergeht, wohl nicht geben, so Süverkrüp.