Für die Autohäuser, also die professionellen Zulassungen, hätten sich die Wartezeiten in Kiel aber immerhin normalisiert, berichtet Jan-Niklas Sontag vom Gewerbeverband. Schwieriger wiege es da für die Firmen, dass in Kiel keine Barzahlung mehr möglich sei. So müssten die Unternehmen jetzt ihre Mitarbeiter mit EC-Karten ausrüsten. Und dass in jedem Zulassungsbezirk im Land eigene Regeln herrschten, mache die Lage unnötig kompliziert.

Kieler Zulassungsstelle wieder voll besetzt

Für Kiel berichtet der Verband zudem, dass leitende Mitarbeiter von Autohäusern in der Zulassungsstelle „zur Rede“ gestellt worden seien, weil sie sich beim Oberbürgermeister und der Verwaltung über die Zustände beschwert hätten. Ja, räumt Kiels Stadtrat Christian Zierau ein, durch die Corona-Situation komme es zu längeren Terminvorlaufzeiten als in den vergangenen Jahren gewohnt. „Die Tendenz ist aber aufgrund verschiedener eingeleiteter Maßnahmen abnehmend“, so Zierau weiter.

„Die Arbeit in der Kfz-Zulassungsstelle erfolgt aktuell wieder unter voller Besetzung und ohne interne Einschränkungen.“ Und zum Bargeld sagt er: „Die Kassenautomaten in der Zulassungsstelle waren veraltet und die Bargeldmechanik zunehmend störanfällig.“ Der bargeldlose Zahlungsverkehr habe schon vor Beginn der Pandemie bei rund 80 bis 90 Prozent gelegen und sichere eine schnellere Bearbeitung.

Zum Thema Beschwerden stellt Zierau fest, dass dies ja ein Anlass zu einer Kommunikation sein solle. „So wird es bestimmt vorgekommen sein, dass Beschwerdeführer darauf angesprochen wurden, um die Hintergründe zu erfahren und die Abläufe zu optimieren.“ Sicherlich sei aber niemand „zur Rede gestellt“ worden.

Termin in Rendsburg nach durchschnittlich sechs Tagen

Im Kreis Rendsburg Eckernförde können Händler die Zulassung morgens beantragen, die dann bis zum nächsten Werktag abgearbeitet wird, erklärt der Rendsburger Fachgruppenleiter Thomas Sick - dieses System gibt es auch in Kiel. Der Kreis habe Maßnahmen ergriffen, wie die massive Aufstockung des Personals, um den Problemen zu begegnen, erklärt Sick. Die Terminverfügbarkeit am Standort Rendsburg liege inzwischen bei rund sechs Werktagen.

