Das Bangen um die Gesellenprüfungen

„Wenn die Prüfungen nicht hätten stattfinden können, wäre das der Horror gewesen. Das hätte für viele die komplette Zukunftsplanung über den Haufen geworfen“, sagt Martin Gottwald, der in Kiel seine Gesellenprüfung als Tischler macht.

Er wünscht sich eine Rückkehr in die Schule vor den theoretischen Prüfungen im Juni. „Wir sind zwar am Ende der Ausbildung, so dass nicht mehr viel neuer Stoff kommt. Aber viele haben Sorge, dass ihnen vor den Prüfungen sonst Input fehlt.“

Die Azubis kämen dort mit Themen in Berührung, die im eigenen Unternehmen keine Rolle spielen. „Möbeltischler befassen sich in ihrem Betrieb nicht mit dem Bau eines Fenster- oder Türrahmens, Bautischler umgekehrt nicht mit Möbeln“, sagt der 47-Jährige. Ab 6. Mai dürfen die Berufsschulen laut der Öffnungsplanung des Bildungsministerium für Prüfungsklassen wieder den Präsenzunterricht aufnehmen.

Verdi und Schulleiter kritisieren Fokus des Ministeriums aufs Abi

Verdi monierte kürzlich, dass das Bildungsministerium zuletzt vor allem Abiturienten in den Fokus rückte. „Unsere rund 88.000 Schüler im berufsbildenden Bereich machen etwa ein Viertel aller Schüler Schleswig-Holsteins aus“, so Carsten Ingwertsen-Martensen, Schulleiter der Beruflichen Schule des Kreises Ostholstein in Eutin. Sie seien in den vielen Verlautbarungen des Ministeriums vernachlässigt worden, so die Kritik. Ein Großteil der „Helden“ der Corona-Krise wie Pflegekräfte oder Einzelhändler haben ihren Abschluss in diesem Bereich, heißt es von Verdi. Corona tangiere ihre Prüfungen.

Unterricht im Betrieb statt in der Schule

Fällt der Berufsschulunterricht wie jetzt aus, sind die Azubis zur Anwesenheit in ihrem Betrieb verpflichtet. Dort sollen sie laut Handwerkskammer Lübeck (HWK) praktisch im Hinblick auf die Gesellenprüfung ausgebildet und auch bei der Fachtheorie unterstützt werden.

Im Maler- und Tischlerbetrieb Kieler Handwerk, wo Gottwald ausgebildet wird, klappt das. „Sonst haben die Azubis einen Berufsschultag in der Woche. Seit die Schulen geschlossen sind, machen sie den Unterricht stattdessen im Betrieb“, sagt Ausbilder Oliver Sencek. Die sechs Azubis lernten zusammen mit Material aus der Berufsschule und Aufgaben aus dem Unternehmen.

Wie läuft der Online-Unterricht an der Berufsschule?

„Es ist toll, dass wir dafür Zeit und Unterstützung bekommen. Das ist nicht überall so“, sagt Gottwald. Die Azubis aus dem dritten Lehrjahr unterstützten die Jüngeren. „Wir sind per Mail von unseren Lehrern mit Aufgaben bestückt worden.“ Er sei ein wenig enttäuscht davon. „Da könnte man mehr machen.“

Zum Umfang und der Qualität der digitalen Lernangebote der Berufsschulen fehle ihm noch der Überblick, sagt Christian Maack, der bei der HWK für Berufsbildung zuständig ist. Nach seiner Einschätzung gebe es aber viele engagierte Lehrkräfte, die ihre Schüler mit Lernmaterial versorgten.

Auch von der Industrie- und Handelskammer ( IHK) heißt es, dass das überwiegend gut funktioniere. „Einige Unternehmen haben ihren Azubis sogar Hardware zur Verfügung gestellt, damit sie die Angebote ihrer Schule nutzen können“, sagt Thore Hansen, Leiter Aus- und Weiterbildung bei der IHK zu Kiel.

Überbetriebliche Lehrgänge für Prüflinge können wieder stattfinden

Problematisch ist laut Gottwald, dass die überbetrieblichen Lehrgänge wegen Corona abgebrochen werden mussten. Deren Absolvierung sei Voraussetzung für die Prüfungszulassung. Ihm selbst fehlen noch zwei Tage eines fünftägigen Kurses. „Ich weiß noch nicht, wie das jetzt gehandhabt wird.“

Seit letzter Woche habe die Kammer die Genehmigung, wieder überbetriebliche Lehrgänge für diejenigen durchzuführen, die diesen Sommer geprüft werden, so Maack. „Wir arbeiten aktuell an der Umsetzung.“ Die Teilnehmerzahlen sollen verringert werden und die Lehrgänge verkürzt werden.

Ideen für die praktischen Prüfungen

Unsicher ist Gottwald zudem, wie die Praxisprobe ablaufen soll. Dabei müssen Azubis einen identischen Auftrag innerhalb einer vorgegebenen Zeit abarbeiten. „Bei 30 Leuten, die alle gleichzeitig diese Prüfung machen müssen, könnte es mit dem Platz an den Werkbänken knapp werden, wenn alle Abstand halten müssen.“

Es gebe seit Wochen engen Austausch mit den zuständigen Ministerien, wie Prüfungen durchgeführt werden können, betont Hansen. Die Corona-Regeln für das Abitur würden für die schriftlichen IHK-Prüfungen zur Grundlage genommen. Die praktischen Prüfungen seien einfacher durchführbar, weil hier in kleineren Gruppen oder einzeln geprüft werde. „Wenn zum Beispiel ein Maschinen- und Anlagenführer zeigt, wie er eine Maschine einrichtet, kann der Prüfer das auch aus 1,5 Meter Entfernung sehen“, so Hansen.

Kein Prüfungs-Nachteil für Azubis durch Corona-Schließungen befürchtet

In der Hotellerie und Gastronomie, wo sonst echte Gäste bekocht und bedient würden, müsse möglicherweise neben den Prüfern auf Puppen zurückgegriffen werden, um die Situation nachzuempfinden.

Dass Azubis dadurch Nachteile entstehen, dass ihre Betriebe wochenlang geschlossen waren, glaubt er nicht. „Die Ausfallzeit ist im Verhältnis zur gesamten Ausbildungszeit gering. Und eine Tafel eindecken, kann ich auch zu Hause üben.“

Ein kritischer Punkt ist das auch für Friseurlehrlinge, die zuletzt nur Modellpuppen die Haare schneiden konnten. „Irgendwann kommt die Ausbildung bei einem so kundenbezogenen Handwerk wie dem Friseurhandwerk an seine Grenzen“, glaubt Maack. Weil der Betrieb in den Salons aber nun langsam wieder hochgefahren werden könne, bleibe noch genug Zeit für praktische Übungseinheiten.

Was ist, wenn der Vertrag ausläuft? Derzeit gehen die Kammern davon aus, dass die Azubis rechtzeitig vor Ausbildungsende ihre Prüfungen machen können. Sollten sie wegen einer erneuten Verschärfung der Corona-Lage erneut verschoben werden müssen, verlängert sich das Ausbildungsverhältnis nicht automatisch bis zum Ersatztermin. Azubis müssten dann einen Antrag auf Verlängerung stellen oder mit ihrem Arbeitgeber vereinbaren, dass dieser sie schon ohne Zeugnis einstellt.

