Ältere Autofahrer dürften sich vermutlich noch gut an den legendären M1 erinnern. Den flachen Supersportwagen verkaufte BMW 1978 in kleiner Stückzahl an betuchte Kunden. Heute zahlen Sammler astronomische Summen dafür. Der M1 war das erste eigenständige Fahrzeug der M GmbH, basierte also nicht auf irgendeinem BMW-Modell.

Nun wiederholt sich die Geschichte. Erneut kommt die Performance-Tochter mit einer eigenen Kreation, dem XM. Dieses Mal jedoch kein Sportwagen – das Segment ist so gut wie tot –, sondern ein Hochleistungs-Luxus-SUV. Als Concept Car hatte BMW den XM vorigen November erstmals der Öffentlichkeit gezeigt – und dafür heftige Kritik einstecken müssen. Zu groß, zu schwer, zu hässlich, zu provokant, zu machohaft. Und überhaupt: Müssen es in der heutigen Zeit gleich 750 PS sein?

Chinesen und Amerikaner sind begeistert vom Design

„Wir waren uns durchaus bewusst, dass der XM polarisieren würde“, sagt Sven Ritter, Projektleiter des XM. Mehrheitlich gemeckert wurde allerdings nur im sozialneidgeprägten Deutschland. Ganz anders sah die Sache in den USA und in China aus, den wichtigsten Abnehmerländern für den XM. Dort gingen die Daumen nach oben.

Das markante Design der Studie war pure Absicht. Schließlich galt es, maximale Aufmerksamkeit zu erzeugen. Dies wäre nicht möglich gewesen, hätte die M GmbH nur einen X5 oder X6 aufgemotzt. So etwas würde bei der avisierten und äußerst extrovertiert veranlagten Klientel durchfallen. „Solch ein Projekt geht nur mit einem eigenständigen Fahrzeug und einem provozierenden Design“, sagt Ritter, „da müssen sie beim ersten Aufschlag gleich richtig einen raushauen“.

Im Fokus hat BMW Kunden, die sich gewöhnlich für Performance-SUV wie das G-Modell von Mercedes-AMG oder für den Lamborghini Urus interessieren. Mit solchen Fahrzeugen lässt sich viel Geld verdienen. „Autohersteller erzielen hier derzeit enorme Erfolge. Mittlerweile gibt es lange Wartezeiten und manch begehrtes Modell ist schon nicht mehr bestellbar“, sagt Lutz Fügener, Professor und Leiter Design und Mobilität an der Universität Hof. Er behauptet sogar, der XM passe „daher perfekt in unsere Zeit“. Immer mehr Menschen hätten immer mehr Geld und gäben dieses bereitwillig für Luxusgüter jeglicher Art aus.

Erste Eindrücke: Tester Michael Specht und der gewaltige BMW XM. Quelle: BMW

Das erste SUV mit Achtzylinder und Elektromotor

Der XM wird, wenn er Anfang 2023 in den Markt geht, zirka 200.000 Euro kosten. Dafür bekommt der Kunde Hightech vom Feinsten und das größte, schwerste und stärkste M-Fahrzeug, das jemals produziert wurde. Schon die Basisversion verfügt über 650 PS, bei der Topversion spricht man gar von 750 PS und übertrumpft damit die Kontrahenten G 63 und Urus deutlich. Trotz dieser absurden Leistungswerte spielt der XM noch eine grüne Umweltkarte aus. Er ist das erste elektrifizierte Modell der BMW-Tochter – und „gleichzeitig das erste SUV, in dem ein Plug-in-Hybrid mit einem Achtzylinder kombiniert wird“, sagt BMW-Antriebsentwickler Johannes Franz.

Auf die Frage, warum denn nicht gleich auf einen komplett batterieelektrisch betriebenen XM gesetzt werde, heißt es: Das wäre zu früh. „Unsere Kunden kommen von Hochleistungsverbrennern“, sagt Projektleiter Ritter, „da können wir nicht gleich den kompletten Schritt zum Vollstromer machen“. Immerhin: Emissionsfreies Fahren ist möglich, und dies nicht zu knapp. Bis zu 80 Kilometer elektrische Reichweite werden für den 2,7 Tonnen schweren Boliden versprochen.

Kurvenverhalten wie ein Sportwagen, Komfort wie eine Luxuslimousine

Hinter dem Lenkrad ist vom hohen Gewicht so gut wie nichts zu spüren, leichtfüßig, handlich und äußerst agil geht der XM durch die Kurven. Auf der anderen Seite verblüfft das SUV mit dem Fahrkomfort einer Luxuslimousine. Den Entwicklern gelang hier eine perfekte Abstimmung von Fahrwerk und Lenkung. Erstmals lenken in einem M-Modell sogar die Hinterräder mit. Zudem ist eine 48-Volt-Wankstabilisierung an Bord. Debüt bei der M GmbH. Und dass 650 PS – wir fuhren das Einstiegsmodell – in Verbindung mit gewaltigen 800 Newtonmeter Drehmoment selbst mit einem solchen Brocken wie dem XM leichtes Spiel haben, gehört zu den Grundlagen der Fahrphysik. Ziehen Achtzylinder und E-Motor an einem Strang, presst es die Insassen nach bester Sportwagenmanier in die Sitze. Zahlen verrät BMW noch keine, doch für die Disziplin 0-100 km/h dürfte mit Sicherheit eine drei vor dem Komma stehen.

Im Herbst wird BMW die Tarnfolie herunternehmen. Projektleiter Ritter verspricht, dass gut 90 Prozent des Designs der Studie übernommen wurden. Wir können uns im nächsten Jahr also auf ein außergewöhnliches SUV gefasst machen.

Von Michael Specht/RND