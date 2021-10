Kiel

Endlich gute Nachrichten zu den milliardenschweren Altlasten der ehemaligen HSH Nordbank: Der Boom auf den Schifffahrtsmärkten beflügelt die Verwertung einstiger Schrottkredite durch Hamburg und Schleswig-Holstein. Der rasante Anstieg von Charterraten und Schiffspreisen beschert der ländereigenen „Bad Bank“ Rekorderlöse. Beide Landesregierungen wollen die Gunst der Stunde nutzen und den Abbau der ursprünglich 253 Schiffe beschleunigen.

Verkauf der Kredite als Paket geplant

Geprüft wird derzeit, das verbliebene Kreditportfolio gebündelt zu verkaufen und die Abwicklungsanstalt „HSH Portfoliomanagement“ (PM) mit 44 Beschäftigten bereits 2023 aufzulösen. „Die Marktentwicklung ist sehr erfreulich“, sagte Finanzministern Monika Heinold (Grüne) am Dienstagmittag bei einer Pressekonferenz mit ihrem Hamburger Amtskollegen Andreas Dressel (SPD) in Kiel.

Überschuss 2021 bislang: Mehr als 400 Millionen Euro

Nach dramatischen Verlusten seit ihrem Start 2016 konnte die PM in diesem Jahr bislang Überschüsse von mehr als 400 Millionen Euro einfahren. Das durch die Folgen der Coronakrise drastisch gestiegene negative Eigenkapital schrumpfte von minus 775 Millionen auf minus 368 Millionen Euro. Die Zahl der Schiffe in der ländereigenen Bad Bank sank um weitere 36.

Zum Ende des dritten Quartals befinden sich damit noch 108 Schiffe als Sicherheiten im Bestand der Anstalt. „Wir sind optimistisch, dass wir bis zum Jahresende 70 Prozent des Portfolios erfolgreich abgebaut haben“, sagte Ulrike Helfer, Co-Chefin der PM.

„Schwarze Null“ scheint durchaus möglich

Auf die Frage, ob die PM am Ende eine schwarze Null oder sogar noch mehr erwirtschaften könne, wollte Heinold sich nicht festlegen: „Die Chancen, die Verluste für die Steuerzahler weiter zu verringern, sind auf jeden Fall deutlich gestiegen.“ Unabhängig von einem Verkauf rechnet die PM mit einem erfolgreichen Abschluss des Geschäftsjahres 2021. „Bereits jetzt sind mehr als 1,1 Milliarden Euro an Tilgungen an die Gesellschaft zurückgeflossen“, so Co-Vorstand Karl-Herrmann Witte.

Der Ankauf der ehemaligen Schrottkredite war ein riskantes Manöver – eines von vielen, das Hamburg und Schleswig-Holstein eingegangen sind, um ihre HSH Nordbank vor einer Abwicklung zu bewahren: 2016 nahmen die Länder der einstigen Landesbank notleidende Schiffskredite im ursprünglichen Forderungsvolumen von 4,1 Milliarden Euro ab, um den Weg für einen HSH-Verkauf zu ebnen, und blätterten dafür 2,4 Milliarden Euro hin. Zeitweise war befürchtet worden, dass die PM eine Milliarde Euro Verlust einfahren könnte.

Charterraten bis zu 100.000 Dollar pro Tag

Die Preise auf den Schiffsmärkten gehen derzeit durch die Decke. Besonders profitieren mittelgroße Frachter mit Platz für bis zu 4400 Standardcontainern – sie bilden den Kern des Länderportfolios. Diese „Panamax“- Klasse verdiente im Juni 2016 lediglich 5.150 Dollar pro Tag, aktuell sind es fast 100.000 Dollar. Der durchschnittliche Preis für ein zehnjähriges Schiff lag im Sommer 2016 bei 7,5 Millionen Dollar - aktuell sind es rund 64 Millionen.