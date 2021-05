Bad Bank der Länder fährt mit HSH-Krediten Riesenverlust ein

Kiel

Über die Portfoliomanagement (PM) - eine Anstalt öffentlichen Rechtes (AöR) - hatten Schleswig-Holstein und Hamburg ihrer damaligen Krisenbank 2016 notleidende Kredite mit einem ursprünglichen Forderungsvolumen von 4,2 Milliarden Euro abgekauft und dafür 2,4 Milliarden Euro hingeblättert. Als Sicherheit für diese Risiken bekam die PM 253 Schiffe, größtenteils Containerfrachter.

Ohne diesen Schnitt wäre die einstige Landesbank unweigerlich in die Abwicklung gerutscht und hätte nicht - wie später geschehen - an private Investoren verkauft werden können. Aufgabe der PM - eine Art "Bad Bank" der Länder: Die Problemkredite über einen längeren Zeitraum so zu verwerten, dass der Vermögensschaden für die öffentlichen Haushalte möglichst gering ausfällt.

Noch 144 Schiffe im Portfolio

"Dieses Prinzip funktioniert auch weiterhin", sagt PM-Vorstandsmitglied Karl-Herrmann Witte. So hat sich die Anzahl der Schiffssicherheiten seit Gründung der Anstalt von 253 auf 144 reduziert - im vergangenen Jahr wechselten allerdings nur zehn Frachter den Besitzer.

Dabei lief das Kerngeschäft - also der möglichst wertschonende Abbau der Problemkredite nach Angaben des Vorstandes besser als geplant: Das operative Ergebnis fiel mit 9,8 Millionen Euro erheblich stärker aus als im Jahr zuvor mit 0,2 Millionen.

Corona machte einen Strich durch die Rechnung

Einen Strich durch die Rechnung der PM machte allerdings der pandemiebedingte Einbruch der weltweiten Containerschifffahrt im ersten Halbjahr, der die Kredit-Rückzahlungsfähigkeit vieler Reeder gehörig ins Wanken brachte. Das wiederum machte so hohe Wertberichtigungen erforderlich, dass am Ende ein tiefrotes Jahresergebnis von 234,6 Millionen Euro steht.

Sowohl Witte als auch seine Vorstandskollegin Ulrike Helfer zeigen sich allerdings zuversichtlich, dass ein Teil dieses Verlustes in diesem Jahr wettgemacht werden kann. Grund für den Optimismus: Nach der brutalen Talfahrt von Kaufpreisen und Charterraten für Containerschiffe kippte die Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte rasant ins Positive, und dieser Aufschwung setzt sich im bisherigen Jahresverlauf fort.

Rund eine Milliarde floss bislang zurück

Auf dem Weg, möglichst viel vom damaligen Kaufpreis für die notleidenden Kredite für die Länder wieder zurückzuholen, kommt die PM nach Angaben von Helfer und Witte trotz des gewaltigen Verlustes gut voran. Seit dem Start der Arbeit seien Zins- und Tilgungszahlungen von rund einer Milliarde Euro geflossen.

Den aktuellen Boom auf dem Containerschiffsmarkt will der Vorstand nutzen, um den wertschonenden Abbau des Portfolios zu beschleunigen. Nach jetzigem Stand deute sich an, dass die ursprünglich auf zehn Jahre angelegte Aufgabe der Portfoliomanagement AöR bereits zwei Jahre früher bewältigt sein könnte.

Auch Zahl der Beschäftigten schrumpft

Den ausstehenden Kreditbetrag konnte die PM bis zum Jahresende auf 2,9 Milliarden Euro reduzieren, das entspricht einem Rückgang im Vergleich zum Vorjahr von 392 Millionen Euro. Ein Grund für diese Reduzierung waren jedoch auch Kreditausfälle. Dies schlägt sich auch im Buchwert des Portfolios nieder, der zum 31. Dezember 2020 rund 992 Millionen Euro betrug.

Der Rückgang gegenüber dem Vorjahresstichtag um 435 Millionen Euro (minus 30,5 Prozent) resultierte im Wesentlichen aus Wertberichtigungen und Tilgungen sowie dem Abbau von Forderungen. Die Zahl der Beschäftigten in der PM ging im vergangenen Jahr von 63 auf 58 zurück.