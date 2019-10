Brötchen gibt's nun den ganzen Sonntag

Kiel

Bäcker, die nicht über eine Gaststättenkonzession verfügen, müssen sich weiter an die eingeschränkten Öffnungszeiten am Sonntag halten. „Verkaufsstellen müssen für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden an Sonn- und Feiertagen geschlossen sein“, heißt es im Gesetz über die Ladenöffnungszeiten. Blumen- und Zeitschriftenläden und Bäcker dürfen jedoch für fünf Stunden am Sonntag öffnen. In welchem Zeitfenster, entscheiden die Ordnungsämter vor Ort.

In Schleswig-Holstein kommt hinzu, dass in einigen Orten die Bäderverordnung gilt. Sie erlaubt es Geschäften - also auch Bäckereien ohne angeschlossenes Café - in Bade- und Tourismusorten, zur Tourismussaison auch an Sonn- und Feiertagen für sechs Stunden zu öffnen. In Plön etwa bedeutet das, dass Bäckereien von März bis Oktober und zwischen Weihnachten und Neujahr sonntags von 11 bis 19 Uhr öffnen dürfen.

Zeitfenster für den Verkauf schreibt das Ordnungsamt Kiel nicht vor

In Kiel und Neumünster gilt die Bäderverordnung nicht. Dort gibt es in Bäckereien an fünf Stunden am Tag Brot und Brötchen. Ein Zeitfenster für den Verkauf schreibt das Ordnungsamt nicht vor. „Theoretisch könnten Bäcker sich auf den Kuchenverkauf am Nachmittag fokussieren“, sagt Stephan Beitz, Pressesprecher der Stadt Neumünster. Auch in Kiel sind die Öffnungszeiten am Sonntag den Bäckern selbst überlassen. „Die Betriebe müssen ihre Öffnungszeiten aber von außen sichtbar durch Aushang bekannt geben, sodass Abweichungen durch ein Bußgeld geahndet werden können“, sagt Vivien Braackert vom Pressereferat der Stadt Kiel.

Dass für Bäcker mit Konzession andere Regelungen gelten, hält Jan Loleit, Geschäftsführer der Bäcker- und Konditoren-Vereinigung Nord, für ungerecht. „ Bäckereien ohne Konzession werden benachteiligt“, sagt er. „Wir befürworten ganztägige Verkaufsmöglichkeiten für alle Bäcker. Gerade mit Blick auf den nicht mehr vorhandenen Wettbewerb zu Tankstellen, die Brot und Brötchen Tag und Nacht an sieben Tagen die Woche verkaufen dürfen, ist die Benachteiligung nicht nachzuvollziehen.“

Sonntag ist ein wichtiger Umsatztag für Bäcker in Schleswig-Holstein

In der heutigen Zeit ändere sich das Essverhalten in der Gesellschaft. „Früher gab es eher drei feste Mahlzeiten. Heute werden flexibel über den Tag hinweg mehrere kleinere Mahlzeiten oder Snacks zu sich genommen“, so Loleit weiter. Das gelte aber vor allem für die Großstädte. Das sieht auch Gabriele Wegener von der Bäckerei und Konditorei Wegener in Selent so. Zwar habe sie die Konzession für ein Café und dürfte demnach den ganzen Sonntag über Brötchen verkaufen. Trotzdem öffnet sie nur von 7 bis 11 Uhr. „Dann bin ich meine Ware los“, sagt Wegener. „Wir sind hier halt auf dem Land. Für uns spielt es überhaupt keine Rolle, ob wir länger öffnen dürften.“

Für die Bäckereien der Kette Steiskal sei der Sonntag schon ein wichtiger Umsatztag, sagt Steiskal-Geschäftsführer Eckhardt Schütz. „Für viele Mitarbeiter ist der Sonntag außerdem wichtig, weil die Arbeit dann stark bezuschusst wird“, so Schütz weiter. „Aber auch für die Kunden. Wann kann man denn als Familie heutzutage noch gemeinsam frühstücken, wenn nicht am Sonntag?“ Welche Filialen der Kette eine Café-Konzession haben, sei von den räumlichen Gegebenheiten und vom Standort abhängig. „Da hängt ja auch immer ein Rattenschwanz dran. Man braucht Toiletten und hat andere Brandschutzbestimmungen“, erklärt Schütz. In einigen Filialen ergebe es keinen Sinn, sonntags länger zu öffnen. In der Steiskal-Bäckerei in der Kieler Gärtnerstraße beispielsweise bekommt man sonntags nur bis 11 Uhr Brötchen.

BGH: Brötchen auch am Nachmittag Nachdem eine Münchner Bäckerei-Kette 2016 und 2018 an zwei Sonntagen nachmittags Brötchen verkauft hatte - in Bayern dürfen Bäcker sonntags nur drei Stunden öffnen -, verklagte die Wettbewerbszentrale die Kette. Das OLG München hatte die Klage jedoch abgewiesen. Weil in der Filiale Tische und Stühle stehen, handele es sich nach Auffassung des Gerichts um einen Mischbetrieb zwischen Café und Laden, der „zubereitete Speisen“ vertreiben dürfe. Der BGH bestätigte das Urteil des OLG und entschied am Donnerstag, dass Bäckereicafés als Gaststätten gelten, die deswegen sonntags nachmittags „zubereitete Speisen“, zu denen auch unbelegte Brötchen und Brot gehören, vertreiben dürfen.

