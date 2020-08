Kiel

Die unpünktlichste Verbindung in Schleswig-Holstein ist nicht mehr die Marschbahn von Westerland nach Hamburg, sondern ausgerechnet die Strecke von Kiel nach Hamburg mit der Linie RE 70. Auf dieser Verbindung lag die Pünktlichkeit im Juli nur noch bei 80,2 Prozent ( Marschbahn: 81,6 Prozent). Das geht aus der jüngsten Übersicht zur Pünktlichkeit des Bahnverkehrs im Norden hervor, die den Kieler Nachrichten vorliegt.

Immerhin: In den ersten sieben Monaten des Jahres 2020 hatte der Schienennahverkehr eine durchschnittliche Pünktlichkeit von 93,08 Prozent, im Vorjahreszeitraum waren es 91,05 Prozent. Den Fahrgastverband Pro Bahn kann das wenig trösten. „Das Ergebnis auf den Hauptverbindungen lässt sehr zu wünschen übrig“, sagt Landessprecher Karl-Peter Naumann.

Warum die Bahnstrecke Kiel-Hamburg so anfällig ist

Auf der Strecke von Kiel nach Hamburg-Hauptbahnhof erreichte die Bahn Anfang des Jahres noch Werte wie 86,1 Prozent im Januar, steigerte sich auf 92,7 Prozent im Mai, um im Juni auf 83,3 und im Juli dann auf eben fast 80 Prozent abzusinken.

Als Grund für die Probleme sieht der Verband Pro Bahn in erster Linie massive Schwächen in der Infrastruktur, vor allem im Bereich Pinneberg-Elmshorn. Dort führe auch eine störungsanfällige Signaltechnik immer wieder zu Verzögerungen. Seit Jahrzehnten überfällig sei auch der zweigleisige Ausbau der Verbindung nach Sylt, zumindest zwischen Niebüll und dem Hindenburgdamm.

Wie es um die anderen Bahn-Verbindungen steht

So schlimm wie auf der Strecke Kiel-Hamburg sieht es auf anderen wichtigen Verbindungen in Schleswig-Holstein nicht aus: Im Juli fuhr die Bahn von Lübeck nach Hamburg zu 94,4 Prozent pünktlich, von Kiel nach Flensburg zu 95 Prozent.

Eine echte Ausnahme bildet die AKN: Ihre Triebwagen rollen zwischen Neumünster und Hamburg-Eidelstedt zu 98,8 Prozent pünktlich. Der Mittelwert aller Bahnstrecken im Land liegt im Juli bei 90,7 Prozent.

Bernd Buchholz : Sind noch nicht da, wo ich gerne hin möchte

„Wir sind noch nicht da, wo ich gerne hin möchte, gerade wenn man sieht, dass im Juli die Pünktlichkeit im Netz wieder bei 90,7 Prozent lag“, sagt Wirtschafts- und Verkehrsminister Bernd Buchholz ( FDP) auf Nachfrage.

Es gäbe zwar Linien, auf denen überdurchschnittlich gute Werte eingefahren werden würden, wie zum Beispiel auf der Strecke Lübeck-Puttgarden oder auch St. Peter Ording-Husum. Im Gegensatz dazu stünden aber Strecken, auf denen im bisherigen Jahresmittel die Pünktlichkeit bei 86 Prozent oder weniger gelegen habe, wie eben auf den Strecken der Marschbahn oder zwischen Kiel und Hamburg.

Man könne aus diesen Zahlen Positives mitnehmen, sagt Buchholz, müsse aber in den Bereichen, die Probleme machen, dranbleiben. Schließlich habe man in den Verkehrsverträgen mit der Bahn eine Pünktlichkeit von 93 Prozent vereinbart.

Nah.SH sieht Mängel in der Infrastruktur

Auch Nah.SH sieht Mängel in der Infrastruktur als häufigsten Grund für Verspätungen. So nennt der Nahverkehrsverbund in dem Bericht eine „Mängellangsamfahrstelle“ auf der Sternbrücke in Hamburg, die für viele Probleme sorge, aber auch die Gleiserneuerung bei Hamburg-Eidelstedt, die Ende des Monats zu deutlichen Verspätungen führte. Weiterhin verweist man auf Störungen bei den Eisenbahn-Unternehmen, sprich, der Bahn, und auf Probleme mit den Fahrzeugen.

Deshalb seien dort auch weitere Investitionen geplant, betonte Buchholz. Als Beispiele nannte er die Sanierung und Elektrifizierung der Marschbahn oder den Ausbau des Abschnittes von Elmshorn nach Hamburg – ein wichtiger Teil der Verbindung nach Kiel. Nach Einschätzung von Pro Bahn ist ein Milliardenbetrag erforderlich, um den Schienenverkehr in Schleswig-Holstein auf einen modernen Stand zu bringen.

So reagiert die Bahn auf die Ergebnisse aus Schleswig-Holstein

Die Pünktlichkeit unterliege vielen Einflüssen, gibt ein Bahnsprecher in Berlin zu den Ergebnissen zu Bedenken. „Das Spektrum reicht dabei von mutwilligen Eingriffen in den Bahnverkehr, Personen im Gleis und extremen Witterungsverhältnissen über Störungen an der Infrastruktur und an Fahrzeugen bis hin zu Bauarbeiten im Schienennetz.“

Der Schlüssel zu einer höheren Pünktlichkeit sei in erster Linie mehr Kapazität, so der Sprecher, der auf die hohen Investitionen im Rahmen der Strategie „Starke Schiene“ verweist. Die Bahn verspricht: Die Gründe für die Entwicklung bei der Linie Kiel-Hamburg werde die Bahn analysieren und daran arbeiten, die Pünktlichkeit zu verbessern.

