Kiel

Der zweitägige Lokführerstreik der Deutschen Bahn belastet im Norden Pendlerinnen und Pendler wie auch Wirtschaftsbetriebe. Der Ausstand im Personenverkehr begann am frühen Mittwochmorgen, während der Güterverkehr schon seit Dienstagabend betroffen war. Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) mahnte die Tarifparteien, schnellstmöglich an den Verhandlungstisch zurückzukehren, um den Knoten zu durchschlagen.

„Die Verhandlungen sollten Augenmaß geführt werden, damit die ohnehin stark pandemiegeplagte Wirtschaft nicht noch weiter beeinträchtigt wird“, sagte Buchholz. Sollte der Streik fortgesetzt werden, appellierte er an die Gewerkschaft der Lokführer (GDL), zumindest die Sylt-Strecke als einzige Verbindung zum Festland für Berufspendler, Urlauberinnen und Urlauber und Warenverkehr auszunehmen.

CDU: „Kleinkrieg zwischen den Gewerkschaften“

Der CDU-Landtagsabgeordnete Lukas Kilian bezeichnete den Streik für die Wirtschaft als „katastrophales Zeichen“. Die GDL führe mit der Eisenbahnergewerkschaft EVG einen Streit auf dem Rücken von Fahrgästen und Tourismusbranche. Offenkundig gehe es dabei um Mitgliederwerbung. „Für Kleinkriege zwischen den Gewerkschaften ist keine Zeit.“ Der SPD-Abgeordnete Kai Vogel wies das zurück. „Es ist das gute Recht von allen Beschäftigten, für bessere Löhne zu kämpfen.“

Das unterstrich auch der Grünen-Wirtschaftspolitiker Joschka Knuth. „Die Forderungen der Beschäftigten liegen mit 1,5 Prozent mehr Lohn unter dem Inflationsausgleich. Wir sind in Zukunft noch stärker auf eine funktionierende und gut aufgestellte Bahn angewiesen. Dafür braucht es gute Arbeitsbedingungen.“

Branche berichtet von strapazierten Lieferketten

Ein Teil der Logistikwirtschaft Schleswig-Holsteins gerät bereits erheblich aus dem Tritt. „Vor allem für den Transport von Forstprodukten ist dieser Streik eine Katastrophe“, sagte Jörg Ulrich, Vorsitzender des Lübecker Branchennetzwerkes Log-Regio. Viele ohnehin schon strapazierte Lieferketten würden unterbrochen, was die angespannte Versorgungssituation in zahlreichen Bereichen noch verschärfe. Mehr als sechs Millionen Tonnen und damit ein Viertel der Güter, die über den Hinterlandverkehr des Lübecker Hafens verteilt würden, liefen über die Schiene. Im Einzelwagenverkehr, so Ulrich, „geht derzeit gar nichts“. Verspätungen, zum Teil aber auch Ausfälle, gebe es im Ganzzugverkehr. Der wird zum großen Teil nicht von DB Cargo, sondern von privaten Anbietern abgewickelt.

„Der Streik trifft alle Unternehmen, die den Kombinierten Verkehr nutzen“, sagte Thomas Rackow, Geschäftsführer des Logistikverbandes Schleswig-Holstein. Alle Bemühungen, mehr Güter auf die Schiene zu bringen, würden konterkariert. Dagegen war die Lage am Mittwochnachmittag in Kiel vergleichsweise entspannt: Der Seehafen meldete Verspätungen und mögliche Zugausfälle im Shuttle-Verkehr von und nach Hamburg-Billwerder. Für die Direktverbindung nach Luxemburg zeichneten sich zunächst keine Probleme ab, der nächste Zugausgang nach Italien steht erst kommende Wochen an.

Am Donnerstag wird weiter gestreikt.

Von Christian Hiersemenzel und Ulrich Metschies