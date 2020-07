Kiel/Frankfurt

„Ein wesentlicher negativer Effekt wird dabei eine höhere Risikovorsorge im klassischen Kreditgeschäft sein“, erklärte BVR-Vorstandsmitglied Andreas Martin. Viele Institute haben bereits mehr Geld zurückgelegt für den Fall, dass Hilfskredite nicht zurückgezahlt werden können oder es infolge der Corona-Pandemie zu einem starken Anstieg von Unternehmenspleiten kommen sollte. Seiner Einschätzung nach werden die Kreditausfälle 2021 und 2022 zunehmen. Zudem liefe es in diesem Jahr an den Börsen nicht mehr so gut, was dem BVR zufolge bei Wertpapieren „zu einem spürbar negativen Bewertungsergebnis“ führen werde.

„Wir können noch nicht genau abschätzen, wie die Auswirkungen sein werden“, sagt Sebastian Heinz, Leiter Vertrieb der Kieler Volksbank. „Das wird alle Banken treffen – aber je nach Region und Geschäftsmodell unterschiedlich stark.“ Schließlich habe es ein staatlich angeordnetes Aussetzen der Geschäftstätigkeit ganzer Branchen in dieser Form wie im März und April noch nie gegeben.

Anzeige

Insolvenzantragspflicht nur kurz ausgesetzt

Die Volksbank rechnet mit zwei „Messpunkten“: Der eine sei im Herbst, wenn einige Hilfs- und Kreditprogramme enden und nicht verlängert werden. Manche Gastronomen etwa könnten dann aufgeben, weil sie trotz der Lockerungen und des Sommergeschäfts nicht in die Gewinnzone gekommen seien und die umsatzschwächere Wintersaison bevorstehe.

Weitere KN+ Artikel

Zudem sehe die Volksbank mit Sorge, dass die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht ja nur zeitlich begrenzt sei und gegebenenfalls zu kurz angesetzt sei für die heftigen Auswirkungen der Corona-Folgen für viele gerade kleinere Unternehmen.

Der andere Punkt sei im ersten und zweiten Quartal 2021, wenn die Unternehmen ihre Jahresabschlüsse aufstellen und dann gegebenenfalls erst deutlich werde, wie sehr die Umsatzeinbrüche von 2020 auch in die Bilanzen einschlagen. „Wenn die Verluste groß sind, wird in Einzelfällen viel vom Eigenkapital verbraucht sein“, sagt Heinz. Dann müssten neue Eigenkapitalquellen aufgetan werden, etwa in Form von Hilfsprogrammen.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter über die aktuelle Lage in Schleswig-Holstein versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Weiterer Newsletter: Kiel mittendrin. Über das Leben in der Landeshauptstadt. Verpassen Sie keine Neuigkeit mehr. Versand: Jeden Mittwoch. Hier geht es zur kostenfreien Anmeldung. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Banken bleiben zuversichtlich

Doch so düster sieht die Volksbank die Lage vor Ort nicht: Man habe aktuell noch kaum akute Sorgenfälle durch Corona-Auswirkungen im Kundenbestand, sei traditionell sehr eng an den Kunden dran und engagiere sich vergleichsweise stark im Immobilienbereich. Und dieser scheine insgesamt doch recht gut durch die Krise zu kommen.

Zuversichtlich geben sich die Sparkassen im Land: „Auch wenn die Corona-Krise voraussichtlich zu einer steigenden Zahl von Kreditausfällen führen wird, ohne dass zum jetzigen Zeitpunkt das Ausmaß beziffert werden kann, werden die elf schleswig-holsteinischen Sparkassen diese Phase gut überstehen, da sie gut aufgestellt sind und vorgesorgt haben“, sagt der Präsident des Sparkassenverbands Schleswig-Holstein, Reinhard Boll.

Seriös könne man das Ausmaß noch nicht beziffern. Inwieweit eine Rezession infolge der Corona-Krise Auswirkungen auf die Finanzbranche habe, sei nach vier Monaten Krise noch sehr spekulativ. „Die kleinteilige Struktur unseres Portfolios an mittelständischen Unternehmen und die Nähe zu den Kunden wirken sich positiv aus.“

Normalität bei vielen noch nicht absehbar

Bei einer Verlängerung der Insolvenzbremse ist der Verband zurückhaltender: Die Aussetzung der Pflicht sei ein hilfreiches Mittel. Dies gelte auch weiterhin. „Bis zum vorgesehenen Auslaufen der Aussetzung Ende September ist allerdings auch noch Zeit, um Liquiditäts- und Sanierungsplanungen zu verfolgen“, sagt Verbandssprecher Kilian Lembke. „Hier sind die Entwicklungen der kommenden Wochen abzuwarten, zumal die wirtschaftlichen Folgen stark vom weiteren Verlauf der Covid-19-Pandemie abhängen und sich auch branchenspezifisch unterschiedlich auswirken werden.“

Bei der Förde Sparkasse in Kiel ergänzt man dazu, es gebe immer noch Unternehmen und einzelne Branchen, die derzeit kein klares Bild über die Rückkehr in die „Normalität“ haben. Sprecher Stefan Grote erklärt, manche Unternehmen könnten zum Insolvenzantrag verpflichtet sein, obwohl sie ein grundsätzlich intaktes Geschäftsmodell hätten. Deshalb sei es zu begrüßen, wenn die Ausnahmeregeln verlängert werden.

Kunden sollen weiter versorgt werden

Relativ cool gibt sich die Deutsche Bank angesichts der Lage: „In unserem Unternehmenskreditbuch sehen wir keine nennenswerte Nachfrage nach Stundungen“, so ein Sprecher. Doch „nebenan“, bei der Commerzbank, hat man Vorsorge für mögliche künftige Ausfälle getroffen. Konzernweit habe man Millionen dafür bereitgestellt. Man tue alles dafür, die Liquiditäts- und Kreditversorgung für die Unternehmenskunden, die ein nachhaltiges Geschäftsmodell vorweisen, zu sichern. Jörg Meinz, Niederlassungsleiter in Kiel für das Firmenkundengeschäft, meint: „Bislang konnten wir den größten Teil der Anfragen in Schleswig-Holstein gemeinsam mit der KfW und der Förderfamilie des Landes positiv begleiten.“

Die Unternehmen hätten sich vor der Krise in guter Verfassung gezeigt. Einen Corona-bedingten Ausfall gebe es noch nicht, erklären Meinz und Petra Janke, Niederlassungsleiterin der Commerzbank in Kiel. „Unsere Kunden berichten jedoch zunehmend von Auftragsrückgängen oder Unsicherheiten – auch auf internationalen Absatzmärkten.“

Lesen Sie weitere Nachrichten aus der Wirtschaft.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.