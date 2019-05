Kiel

Die Schlagzeilen seien nicht spurlos an ihr und den rund 60 Kieler Mitarbeitern vorübergegangen, sagt Simone Wehlings. Sie leitet das Privatkundengeschäft der Deutschen Bank in Kiel. Aber für das tägliche Geschäft seien die abgesagten Fusionsgespräche zwischen dem Branchenprimus und der Commerzbank kein Thema: „Das haben wir abgehakt“.

"Die Kunden haben schon Fragen gestellt"

Die Kunden hätten schon Fragen gestellt. Doch seien die nicht von Verunsicherung geprägt, sondern von „Interesse und Empathie“. Doch ob nun mit Fusion oder ohne: „Wir müssen uns um die Themen kümmern, die unsere Zukunft bestimmen – und genau das machen wir.“

Commerzbank spürt "Rückenwind"

Auch die Commerzbank konzentriert sich nach der gescheiterten Eheanbahnung um die Gewinnung von Kunden und Marktanteilen. Petra Janke, Niederlassungsleiterin für das Privat- und Unternehmerkundengeschäft in der Landeshauptstadt: „Wir haben für unsere Geschäftsausrichtung viel positives Feedback von Kunden und Mitarbeitern erhalten.“ Diesen Rückenwind werde man nutzen.

Beide Häuser müssen ihr Heil wieder allein suchen

Nachdem der Traum – aus Gewerkschaftssicht eher der Albtraum – von der Bankenhochzeit vorbei ist, müssen beide Häuser ihr Heil wieder allein suchen – oder nach neuen Partnern Ausschau halten. Commerzbank-Chef Klaus Zielke hatte wiederholt die Stärke seines Hauses betont. Das Institut, dessen größter Anteilseigner mit gut 15 Prozent der deutsche Staat ist, sei „allein stark genug“. Ob das auch für die Nummer eins in Deutschland gilt, ist fraglich. Seit 2008 haben die Aktionäre der Deutschen Bank rund 33 Milliarden Euro an frischem Kapital nachgeschossen, aber an der Börse ist die Bank derzeit nicht einmal mehr 15 Milliarden Euro wert. Gewinne steigern und den Aktienkurs auch – daran muss sich Konzernchef Christian Sewing messen lassen.

"Haben gezeigt, dass wir vertrauenswürdiger Partner sind"

Gestern stellte das Institut seine regionalen Zahlen vor. Und die entwickeln sich positiv. Trotz schwieriger Marktbedingungen kletterte das Geschäftsvolumen 2018 im Marktgebiet ( Schleswig-Holstein ohne Lübeck) um ein Prozent auf 4,7 Milliarden Euro. Allein in Kiel betreut das Institut Kredite, Einlagen und Depots im Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro – ein Plus von sechs Prozent: „Wir haben erneut gezeigt, dass wir in einem herausfordernden Umfeld ein vertrauenswürdiger Partner sind“, sagt Burkhard Baum, Marktgebietsleiter für Firmenkunden. 2018 kletterte das Volumen gewerblicher Finanzierungen in Schleswig-Holstein auf 1,3 Milliarden Euro – ein Plus von fünf Prozent.

Branchenprimus baut auf "Reputation und Erfahrung"

Deutlich überproportional stieg das Einlagenvolumen – allein in Kiel um 11,4 Prozent auf fast 800 Millionen Euro. „Reputation, internationale Erfahrung und der persönliche Draht sind stärker als Schlagzeilen“, sagt Simone Wehlings. Und: Die Digitalisierung werde immer nur Ergänzung zu persönlichem Kontakt sein, diesen aber niemals ersetzen.

Zahl der Mitarbeiter ist geschrumpft

Insgesamt hat die Deutsche Bank in Schleswig-Holstein 385 Mitarbeiter, vor fünf Jahren waren es noch 410. Auch andere Institute setzten den Rotstift an. „Die Branche steckt mitten in der Transformation“, sagt Henning Oldenburg, Präsident des Bankenverbandes Schleswig-Holstein. Er sieht jedoch keine Gefahr, dass junge Fintechs der etablierten Kreditwirtschaft das Wasser abgraben: „Banken befinden sich im Umbruch. Von einer Krise kann keine Rede sein.“