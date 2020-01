Schleichender Rückzug aus der Fläche

Kiel/Struvenhütten

Wer bei der Raiffeisenbank Struvenhütten anruft, hat gute Chancen, gleich den Chef persönlich am Telefon zu haben. Denn diese Bank im Kreis Segeberg hat nur drei Beschäftige: zwei Vorstände und eine Bankangestellte, Frau Tietze. Mit einer einzigen Geschäftsstelle, 900 Kunden und 19,7 Millionen Euro Bilanzsumme ist das Institut die kleinste Raiffeisenbank Deutschlands.

Während rundherum Geldhäuser fusionieren, um sich aus der Klammer steigender Kosten, schrumpfender Erlöse und immer schärferer Kapitalauflagen zu befreien, ist die Raiffeisenbank Struvenhütten so etwas wie das Gallische Dorf, das mit aller Kraft seine Unabhängigkeit verteidigt: „Wir machen so lange weiter, wie wir schwarze Zahlen schreiben und die regulatorischen Auflagen erfüllen können“, sagt Vorstand Heinz-Egon Behn (63). Wie lange das der Fall ist, kann der Chef nicht sagen. Vielleicht ist 2021 Schluss mit der Unabhängigkeit, denn dann geht Behn in den Ruhestand, was die Verschmelzung mit einem möglichen Partnerinstitut erleichtern würde.

Unabhängigkeit vs. Fusion von Banken

Noch kann sich die Minibank ihre Unabhängigkeit leisten. Drei Mitarbeiter, eine einzige Geschäftsstelle und die auch noch in der eigenen Immobile – das sind Bedingungen, die die Kosten begrenzen. „Wir sehen das hier als unser eigenes Unternehmen, da hängt sich jeder voll rein“, sagt Behn. Ihren 340 Mitgliedern konnte die Genossenschaft zuletzt eine Dividende von zwei Prozent zahlen.

Außerhalb von Struvenhütten jedoch dreht sich das Fusionskarussell. Nachdem erst im vergangenen Jahr drei Genossenschaftsbanken im Zuge von Fusionen ihre Selbständigkeit eingebüßt hatten, bahnt sich angesichts der Belastung der Branche durch niedrige Zinsen und hohe Regulierungskosten bereits die nächste Verschmelzung an, diesmal sogar länderübergreifend: Hamburger Volksbank und Volksbank Lübeck loten einen Zusammenschluss aus.

Die Hamburger waren Ende 2018 mit einer Bilanzsumme von 3,5 Milliarden Euro die Nummer 45 unter den größten deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken. Die Volksbank Lübeck zählte mit knapp einer Milliarde Euro zu den kleineren Instituten der Gruppe, ist gemessen an der Bilanz 50-mal größer als Struvenhütten.

Auch die Kaltenkirchener Bank eG und die Föhr-Amrumer Bank eG nähern sich an. Und so dürfte es weitergehen: „Institute, die weder mit Wachstum noch mit Eigenkapital glänzen können, kommen an einem Zusammenschluss mit einem starken Partner kaum vorbei“, sagt ein Brancheninsider, der davon ausgeht, dass von den aktuell noch 27 eigenständigen VR-Banken in Schleswig-Holstein maximal 20 übrigbleiben werden.

Volksbank Kiel will weiter einen eigenen Weg gehen

Offiziell fällt die Einschätzung verhaltener aus: „Wir rechnen damit, dass es in den folgenden Jahren aufgrund des digitalen Wandels und der ausufernden regulatorischen Anforderungen vereinzelt zu weiteren Zusammenschlüssen kommen könnte“, sagt Stefan Lohmeier, Sprecher der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Schleswig-Holstein.

Zu den Häusern, die langfristig ihren eigenen Weg gehen, zählt sich die Kieler Volksbank: „Auch für uns wird das Geschäft nicht leichter“, sagt Vorstand Bernd Schmidt: „Aber wir wachsen kräftig und haben ein gutes Eigenkapitalpolster – das schafft die Basis für Unabhängigkeit.“

Filialschließungen und Personalabbau bei den Sparkassen

Personalabbau und Filialschließungen prägen auch die Entwicklung bei den Sparkassen, obwohl die Zahl der Institute mit elf seit einigen Jahren schon stabil ist. Das liegt auch daran, dass der Einfluss der Kommunalpolitik in der öffentlich-rechtlichen Bankenfamilie Fusionen erschwert: Der Verlust der „eigenen Sparkasse“ gilt nicht nur als Makel für jeden Bürgermeister, sondern bedeutet meist auch weniger Posten für kommunale Amtsträger.

Landesweit gab es in den vergangenen fünf Jahren nur zwei Zusammenschlüsse: Zur Kieler Förde Sparkasse kam 2016 die Sparkasse Hohenwestedt hinzu, und 2017 begab sich die Sparkasse Hennstedt-Wesselburen in den sicheren Schoß der Sparkasse Mittelholstein.

Keine Fusionen: Wie lange hat die Aussage Bestand?

Trotz der Belastungen – vor allem durch immer neue Eigenkapitalauflagen und Millionen an Zinsen, die die Institute für ihre Einlagen bei der Europäischen Zentralbank berappen müssen, gibt sich die Sparkassenfamilie selbstbewusst: „Es stehen keine Fusionen an“, sagt Kilian Lembke, Sprecher des Sparkassen- und Giroverbandes Schleswig-Holstein. Und derzeit bestehe auch „keine Veranlassung, an der Struktur der Institute etwas zu ändern“.

Wie lange diese Aussage Bestand hat, steht allerdings in den Sternen. Klar ist: Mit jedem Monat, den die EZB die Branche weiter quält, wächst der Druck. „Wie viele Sparkassen es in zehn Jahren noch geben wird“, sagt ein Insider, „lässt sich seriös nicht prognostizieren.“

EZB kritisiert Deutschlands Banken

Deutschlands Banken sind die ineffizientesten überhaupt. Nicht nur im Vergleich mit amerikanischen Instituten schneiden sie miserabel ab, auch innerhalb der Europäischen Union sind sie das Schlusslicht. Zu diesem Ergebnis kommt die Europäische Zentralbank, die die 117 großen Banken in der EU verglichen hat.

Der niederschmetternde Befund: Deutsche Bank, Commerzbank und DZ Bank haben in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres nur knapp mehr Gewinn erzielt als die griechischen Institute.