Banken und Polizei warnen vor "Phishing"

Kiel.

„Loggen Sie sich bei solchen und ähnlichen Anrufen niemals in Ihr Online-Banking ein und nehmen Sie keine Zahlungen vor“, warnt Roger Naß, Leiter Firmenkundenbetreuung und Electronic Banking der Kieler Volksbank. Das Institut hat aktuell eine Häufung solcher Anrufe beobachtet.

Die Betrüger gäben auch vor, es habe Hacker- oder Virenangriffe auf die Rechner geben. Unter einem Vorwand müssten die Angerufenen das Online-Banking öffnen, um angebliche Test-Überweisungen zu tätigen, wie die Volksbank berichtet. Hierfür werden die dazugehörigen TANs bei den Opfern abgefragt. Ähnliche Szenarien sind auch bei Kreditkartenzahlungen zu beobachten.

Auch gefälschte E-Mails kommen immer wieder vor

Konkrete Zahlen möchte das Kreditinstitut nicht nennen, aber: „Wir können sagen, dass wir eine deutliche Zunahme von Fällen erfahren“, so Naß. Der Großteil der Kunden sei aber sensibilisiert. Weiter kommen immer wieder gefälschte E-Mails vor, in denen Kunden aufgesfordert werden, ihre Bankdaten zu aktualisieren.

Das LKA bestätigt, dass es in Schleswig-Holstein akut zu einer Zunahme der Betrugsfälle mit der Masche „Microsoft-Mitarbeiter“ kommt, wie Sprecherin Carola Jeschke berichtet. Neben dem Versuch, ans Online-Banking zu gelangen, haben die Kriminalbeamten mit einer zweiten gängigen Masche zu tun: Dabei melde sich ebenfalls ein vermeintlicher Mitarbeiter von Microsoft. Dieser behaupte, die Lizenz für die Software sei abgelaufen und müsse dringend erneuert werden, da sonst wichtige Daten verloren gingen.

Er fordere die sofortige Bezahlung für die Lizenz oder für eine „Wartungssoftware“. Weigert sich der Betroffene zu zahlen, wird ihm gedroht, seinen Rechner zu sperren. Das Ziel der Betrüger ist hier, an Kreditkartendaten zu kommen.

Rechner vom Netz nehmen und nach Viren scannen

„Diese Betrugsmasche ist uns bekannt“, bestätigt Marit Hansen, die Landesbeauftragte für Datenschutz. „Da werden Nutzer angerufen und nach ihren Daten ausgefragt.“ Wer als Privatnutzer Windows einsetzte, freue sich vielleicht sogar, wenn Microsoft ihn per Telefon unterstütze – nur dass es sich um Betrüger handele. Auch Hansen sagt klar: „Nicht ausfragen lassen, sondern ein solches Gespräch sofort beenden.“

Wer sich aber doch schon ins Gespräch verwickelt habe und vielleicht Links im Internet angeklickt habe, dem rät sie: „PC vom Netz nehmen, einen Virencheck durchführen, Passwörter ändern. Ein solcher Betrug ist kriminell – wir raten zur Anzeige bei der Polizei.“

Enkeltrick im Moment seltener

Bei der Förde Sparkasse hat man auch diese Betrugsmaschen beobachtet, die immer wieder auch Thema in Gesprächen mit Kunden seien. „Aktuell liegt uns da aber nichts vor“, sagt Sprecher Stefan Grote. Es gebe immer Phasen, in denen sich derartige Betrügereien häufen, dann aber auch wieder solche, in denen es ruhiger bleibe.

Eine Zeit lang machte der Enkeltrick von sich reden, bei dem Betrüger ältere Bürger dazu brachten, Geld für sie in einer vermeintlichen Notlage abzuheben, und dieses dann abgeholt haben. Dieser scheint akut nicht zumindest im Norden nicht in Mode zu sein. „Der Enkeltrick ist leider nie ganz weg“, sagt Roger Naß. „Derzeit erreichen uns aber nicht allzu viele Meldungen über derartige Betrugsfälle.“

Drei Tipps: Ausatmen, Auflegen, Anrufen

Einfach zu merken ist der Slogan „Ausatmen, Auflegen, Anrufen“ der Initiative Schutz vor Kriminalität e.V., der zahlreiche Kriminalbeamte ehrenamtlich angehören. „Ausatmen“ – um Distanz zum Anrufer zu schaffen. Denn natürlich habe man das Recht, sofort aufzulegen, wenn einem der Anrufer komisch vorkommem, gleich, wie viel Druck ausgeübt werde.

„Auflegen“ – damit die Verbindung zum Anrufer tatsächlich technisch getrennt ist, denn manche Betrüger geben vor, aufzulegen, um dann einfach in der Leitung zu bleiben. „Anrufen“ sollte man schließlich die 110, um den Fall der Polizei zu melden, die dann andere Bürger vor einer neuen Masche warnen kann.