Eine solche Dynamik gab es am angespannten Hamburger Wohnungsmarkt nicht, im Gegenteil: Hier meldeten die befragten Unternehmen für 2020 3422 fertiggestellte Wohnungen, was immerhin ein Minus von 20,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Der Verband bewertet die Zahl als einen „soliden Wert“ und hofft zumindest, dieses Niveau halten zu können, wie Sönke Struck, der Vorstandsvorsitzende des BFW Landesverbands Nord, sagt.

Hamburger Firmen schauen gen Norden

Aber: Immer neue Regulierungen führten dazu, dass die Unternehmen ins Umland abwandern, erklärt Struck. „Unsere Mitglieder sind verstärkt in Schleswig-Holstein tätig.“ Kiel und Lübeck seien auch attraktive Standorte für den Wohnungsbau. Der Rückgang in Hamburg lasse sich nicht auf die Corona-Pandemie zurückführen. Das könne man daran ablesen, dass die Zahl der realisierten Baubeginne hinter den Planungen zurückgeblieben sei.

Zum Teil vergingen Jahre, bis ein Projekt endlich starten kann, so Struck weiter. „Es fällt auf: Während in Hamburg die Zahlen zurückgehen, steigen sie in Schleswig-Holstein deutlich an. Wir sagen schon seit einigen Jahren: Bauen in Hamburg wird komplizierter und unberechenbarer. Immer neue Regulierungen wie Soziale Erhaltungsverordnungen, Klimaschutzauflagen, höhere Quoten im geförderten Wohnungsbau sowie vielfältige Detailauflagen führen letztlich dazu, dass die Unternehmen ins Umland abwandern“, sagt Struck.

Optimistische Perspektive

Der BFW Nord gibt sich mit Blick auf kommende Jahre optimistisch: In Schleswig-Holstein sei die Zahl der „realisierten Baubeginne“ gut. Im Norden habe man mit dem Bau von 2346 Wohnungen begonnen, in Hamburg mit 4557 und in Mecklenburg-Vorpommern mit 1030. Der BFW bildet nur einen Teil des Wohnungsmarktes ab, denn er repräsentiert die mittelständische, private Immobilienwirtschaft, weniger die Großunternehmen in den drei nördlichsten Bundesländern. Für das Neubau-Monitoring befragt er einmal jährlich seine 230 Mitgliedsunternehmen.