Melsdorf

Die Melsdorfer Firma Böttcher Haus-Exclusiv GmbH sowie die Böttcher Familienholding GmbH & Co. KG haben die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt. Am 25. April hat das Amtsgericht Kiel den Kieler Rechtsanwalt Wilhelm Salim Khan Durani zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt, er muss allen Verfügungen der Unternehmen zustimmen. Die Internetseite des Unternehmens ist nicht mehr öffentlich zugänglich, am Telefon weist ein Anrufbeantworter auf das Insolvenzverfahren hin.

Es droht Zahlungsunfähigkeit

Das alteingesessene Familienunternehmen wurde 1979 in Melsdorf gegründet. Seit 2012 ist Sandra Böttcher Geschäftsführerin. Jetzt droht dem Unternehmen die Zahlungsunfähigkeit. „Die derzeitige Situation am Markt hat uns keine Wahl gelassen“, erklärt die Geschäftsführerin. Im Rahmen der Insolvenz sollen die Unternehmen liquidiert werden.

„Der Markt gibt derzeit keine Aufträge her, dafür sind wir zu klein“, so Böttcher. Das Risiko für das Unternehmen, das in der Vergangenheit rund 15 Gebäude pro Jahr errichtet habe, sei zu groß. „Die Handwerker rufen Preise auf, die wir nicht wuppen können.“

Geschäftsführerin Sandra Böttcher hat für die Unternehmen Böttcher Haus-Exclusiv und Böttcher Familienholding Insolvenzantrag gestellt. Quelle: Sven Janssen

Die Schwierigkeiten hätten mit der Änderung des Verbraucherbauvertragsrechts 2018 begonnen, sagt Böttcher. „Damit wurde uns vorgeschrieben, Festpreise und eine Bauzeitgarantie zu vereinbaren. Wir sind an das Angebot gegenüber den Kunden gebunden – die Unternehmen, die von uns beauftragt wurden, dürfen aber nachverhandeln, wenn die Preise steigen.“

Was vor Corona noch möglich war, sei mit der Pandemie immer schwieriger geworden. „Erst wurde Holz und Papier knapp, dann kam die überraschende Streichung der KfW-Förderung und mit Beginn des Ukrainekrieges fehlten die Baustoffe, von Baustahl über Klinker und Dämmstoffe bis hin zu Dachziegeln“, erläutert die Geschäftsführerin. Die Preise seien drastisch gestiegen, und heute bekäme man nicht einmal mehr verbindliche Liefertermine.

Voraussetzungen am Markt sind schwierig

„Unter diesen Voraussetzungen kann man schwer kalkulieren, eine Bauzeitgarantie abzugeben ist nahezu unmöglich“, stellt Böttcher fest. Knapp zehn Verträge seien fertig, aber es fehle die Unterschrift der Kunden, die aufgrund der ungewissen Entwicklung den Abschluss scheuen.

Wie sehr sich der Markt in zwei Jahren preislich nach oben geschraubt hat, macht Böttcher an einem Beispiel fest: „Ein Objekt, das wir 2019 mit 380.000 Euro kalkuliert haben, das aber nicht umgesetzt wurde, sollte Ende 2021 neu berechnet werden. Der gleiche Bau hätte da 540.000 Euro gekostet, mit der Folge, dass die Kundin nicht unterschrieben hat.“

Bauunternehmen pleite: Was tun? Eine Pleite des Bauunternehmens ist für Bauherren eine Katastrophe. Michael Herte von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein rät Betroffenen, ihre Verträge genau zu prüfen – besonders mit Blick auf Sicherheitsleistungen sowie mögliche Fertigstellungs- und Gewährleistungsbürgschaften. Oft sind Kredite mit dem Wert des Neubaus bei den Banken abgesichert. Im Fall laufender Bauprojekte sollte überprüft werden, ob der Wert des aktuellen Baufortschritts dem der bereits geleisteten Zahlungen entspricht. Wichtige Unterscheidung: Bauherren können mit einem Generalüber­nehmer (GÜ) oder Generalunternehmer (GU) auf ihrem eigenen Grundstück bauen, oder beim Bauträger kaufen. Während beim Bauträgermodell Baugrundstück und Bauwerk bis zum Schluss im Eigentum des Bauträgers bleiben, bauen Generalunter- und Generalübernehmer immer auf dem Grundstück der Bau­herren. Das heißt, im Fall einer Insolvenz haben die Bauherren, die mit GU und GÜ bauen, immerhin noch das eigene Grundstück, und zwar mit allem, was darauf bereits gebaut wurde. Allerdings dürfen Bauherren in diesen Fällen nicht vorschnell handeln, sondern müssen die Entscheidung des Insolvenzverwalters abwarten. Vor allem weiterbauen dürfen sie nicht auf eigene Faust. Tun sie es doch, kann es sehr teuer werden.

Rückstellungen in Höhe von rund 600.000 Euro für laufende Prozesse hätten am Ende den Ausschlag gegeben. Sechs Kunden aus Ottendorf verlangen die Rückzahlung des Umsatzsteueranteils vom Grundstückserwerb. Zwei Verfahren vor dem Landgericht Kiel sind bereits abgeschlossen.

„Ich habe schon im Verfahren angekündigt, dass wir im Falle einer Verurteilung in die Insolvenz gehen müssen“, sagt Böttcher. Sie halte die Urteile für eine Fehlentscheidung. Eine Berufung zum Oberlandesgericht in Schleswig wurde wegen Fristversäumnis als unzulässig abgewiesen, ebenso wurde ein Antrag auf Wiedereinsetzung zurückgewiesen.

Problematische Situation für Kunden

Für die Kunden sind noch viele Fragen offen. „Drei Gebäude sind noch im Bau, meines Wissens sollen die zu den vereinbarten Konditionen fertiggestellt werden“, sagt Böttcher. Gewährleistungsansprüche, die nicht mehr gegen Böttcher Haus-Exclusiv geltend gemacht werden können, könnten die Kunden direkt gegen die Handwerker geltend machen, das sei in den Verträgen geregelt.

Alle Kunden hätten mit Übergabe eine komplette Handwerkerliste bekommen. Die insgesamt 15 Mitarbeiter des Unternehmens seien gut untergekommen. „Handwerker, die bislang keine Rechnungen gestellt haben, werden Einbußen haben“, so die Geschäftsführerin.