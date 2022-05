Melsdorf

Explodierende Preise, gestörter Materialnachschub – die krisenhafte Entwicklung in der Bauwirtschaft verschärft sich weiter und fordert nun ein namhaftes Opfer in Schleswig-Holstein: Das Familienunternehmen Böttcher Haus mit Sitz in Melsdorf musste wegen drohender Zahlungsunfähigkeit Insolvenzantrag stellen. „Die derzeitige Situation am Markt hat uns keine Wahl gelassen“, erklärte Geschäftsführerin Sandra Böttcher. Eine Zukunft für das mehr als 40 Jahre alte Unternehmen gibt es nicht: Im Rahmen der Insolvenz soll der Betrieb aufgelöst werden.

Mit rund 15 Häusern im Jahr, 15 Beschäftigten und aktuell drei offenen Baustellen zählt Böttcher zwar nicht zu den Großen der Branche, doch hatte sich das Unternehmen einen Ruf als solider Hausanbieter erarbeitet. Trotz der Insolvenz geht die Geschäftsführerin davon aus, dass die Gebäude zu den vereinbarten Konditionen fertiggestellt werden.

Folgen des Ukraine-Krieges belasten die Baubranche

Die Folgen des Ukrainekrieges mit massiven Lieferproblemen und rasant steigenden Preisen bremsen die schleswig-holsteinische Bauwirtschaft immer stärker aus. Die Branche war sehr gut durch die Corona-Krise gekommen und hatte bis vor kurzem noch prall gefüllte Auftragsbücher. Doch nun sind viele Bauherren massiv verunsichert, weil Vorhaben sich drastisch verteuern und Zeitpläne durcheinandergeraten: „Wir erleben aktuell so viele Auftragsstornierungen wie noch nie“, berichtet ein Brancheninsider. Bei vielen hochfliegenden Plänen würden nun Abstriche gemacht: „Nach dem Gespräch mit ihrer Bank kommen Kunden zu uns und sagen, dass sie etliche zehntausend Euro sparen müssen.“

„Die Lage in der Bauwirtschaft verschärft sich immer weiter“, berichtet Janine Hammler, Sprecherin des Bauindustrieverbandes Hamburg-Schleswig-Holstein. Laut einer Verbandsumfrage ist fast jedes Mitgliedsunternehmen direkt oder indirekt von den Folgen des Krieges in der Ukraine betroffen ist: „Die Materialpreise steigen täglich, teilweise im Stundentakt.“ Allerdings seien die Preissteigerungen nicht nur Anzeichen von Materialknappheit, sondern auch Ausdruck der Angst vor drohenden Lieferausfällen. Für die Unternehmen werde es zunehmend schwieriger, überhaupt noch Liefertermine für Baumaterialien zu bekommen.

Lieferprobleme „nur die Spitze des Eisberges“

Auch der Baugewerbeverband Schleswig-Holstein, der die Interessen des Handwerks vertritt, sieht die Zukunft mit Sorge: „Die aktuellen Lieferkettenprobleme sind nur die Spitze des Eisberges – die tatsächliche Dimension wird erst in der zweiten Jahreshälfte durchschlagen“, sagt Verbandshauptgeschäftsführer Georg Schareck. Dass Böttcher Haus der Anfang einer Pleitewelle ist, befürchtet er aktuell nicht: „Viele Betriebe sind jetzt noch dabei, Auftragsüberhänge abzuarbeiten, und in den meisten Fällen ist die Kapitalausstattung gut.“ Sollte sich die negative Entwicklung jedoch fortsetzen, „kann es schon zu Problemen kommen.“

Von Sven Janssen Ulrich Metschies