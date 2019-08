Schleswig-Holsteins Rüstungsindustrie hat beim Personal zugelegt. 6400 Menschen arbeiten direkt in diesem Sektor, wie Branchenvertreter am Freitag in Kiel berichteten. Dies sei der Höchststand seit 1992. Probleme sind Mangel an Fachpersonal und zu strenge Auflagen bei den Exportgenehmigungen.