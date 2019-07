Kiel

„Nur sechs Länder gewähren bis heute keine Zuschüsse für Fahrtkosten, vier zahlen nichts für Unterbringung und Verpflegung. Schleswig-Holstein gehört zu beiden, obwohl die Bedeutung der beruflichen Bildung in jeder bildungspolitischen Debatte betont wird“, sagt Martin Habersaat, bildungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. „Das ist auf die Dauer nicht hinnehmbar.“

1659 Azubis gehen in länderübergreifende Fachklassen

Eine Kleine Anfrage seiner Partei ergab, dass in 130 von 326 anerkannten Ausbildungsberufen, Azubis in andere Bundesländer in länderübergreifende Fachklassen müssen. Im Jahr 2016 betraf das laut Regierung 1659 junge Menschen, neuere Zahlen liegen nicht vor.

Über die Hälfte der Azubis ging nach Hamburg. Das liege daran, dass Schulen in der Hansestadt manchmal vom Einsatzort aus schneller erreichbar seien als ein entsprechendes Angebot im Land, so Habersaat. Oft sei der Grund aber auch, dass bei seltenen Berufen eigene Klassen bildungsökonomisch nicht vertretbar seien.

Bestatter müssen nach Bayern in die Berufsschule

Das betrifft Bestatter, die ins über 500 Kilometer entfernte Bad Kissingen ( Bayern) fahren müssen. Fassadenmonteure, Bauwerksmechaniker oder Gerüstbauer drücken in Nordrhein-Westfalen die Schulbank. Boden- und Parkettleger haben ihre Unterrichtsblöcke im niedersächsischen Stade. Umgekehrt wurden zuletzt rund 4000 Auszubildende aus anderen Ländern hier beschult.

Hamburg zahlt Zuschuss

Wie stark sie bei den Kosten für Fahrten, Unterbringung und Verpflegung unterstützt werden, ist unterschiedlich. Ist eine Schule weiter als 200 Kilometer weg, so zahlt Hamburg die Hälfte des Preises für zwei Hin- und Rückfahrten mit der Bahn. Zudem werden Azubis mit 9,20 Euro pro Unterrichtstag bezuschusst.

In Schleswig-Holstein sind keine Mittel für solche Zuschüsse im Haushalt vorgesehen. Das Land verfahre hier nicht anders als einige andere Bundesländer, betont Bildungsministerin Karin Prien.

CDU und Grüne verweisen auf Azubi-Ticket

Die CDU weist auf ein Urteil des Verwaltungsgerichts aus dem Mai hin. „Es gibt keine Pflicht des Landes bei diesem Thema tätig zu werden“, so Tobias von der Heide. Ein Mittel, um Berufsausbildung attraktiver zu machen, sei das Azubi-Ticket, das die Jamaika-Koalition auf den Weg bringen will.

Ines Strehlau (Grüne) hält eine Übernahme von Fahrt- und Unterbringungskosten aus finanziellen Gründen für schwierig umsetzbar. Auch sie verweist auf das Azubi-Ticket: „Bei ähnlicher Ausgestaltung wie das Semesterticket, würde es Hamburg einbeziehen und für Entlastung sorgen.“

Bildungsministerium schätzt Kosten auf bis zu 3,4 Millionen Euro

Das Bildungsministerium rechnet vor, dass für jeden Azubi jährlich etwa 40 bis 50 Übernachtungen und mehrere Fahrten anfielen. Eine volle Kostenübernahme könne pro Kopf Kosten von 1000 bis 2000 Euro bedeuten.

„Das Land beziffert den Aufwand für alle betroffenen Schüler auf 1,7 bis 3,4 Millionen Euro. Das ist keine utopische Summe und wäre gut investiertes Geld zur Bewältigung des Fachkräftemangels“, sagt Habersaat.

FDP : Arbeitgeber in der Mitverantwortung

Die FDP sieht den Bund in der Pflicht. „Außerdem sehe ich die Arbeitgeber in der Mitverantwortung, schließlich geht es um deren Fachkräfte von morgen“, sagt Anita Klahn.

Laut Ulrich Hoffmeister, Leiter des IHK-Bereiches Aus- und Weiterbildung, sind schon etliche Unternehmen dazu übergegangen, die Kosten für Übernachtung und Fahrten für Azubis komplett zu übernehmen. Die Industrie- und Handelskammer macht sich wie die Handwerkskammer schon seit Jahren für Zuschüsse stark. „Andere Länder schaffen das ja auch“, so Hoffmeister.

Problem könnte sich durch rückläufige Lehrlingszahlen verschärfen

Im Rahmen der Fachkräfte-sicherung sei es unerlässlich, eine gute Bildungsinfrastruktur sicherzustellen, sagt Christian Maack, Vize-Geschäftsführer der Handwerkskammer Lübeck. „Wir befürchten, dass das Problem noch weiter an Brisanz gewinnt, wenn aufgrund rückläufiger Lehrlingszahlen in einigen Gewerken weitere Klassen nur noch als Landes- oder gar Bundesfachklassen angeboten werden können.“

