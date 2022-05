Besuch bei Chefs Culinar in Kiel und Lübeck: Warum sich Ausbildungen lohnen

Kiel/Lübeck

Es kann einen schon einschüchtern: Meter um Meter ragen die Lagerregale in die Höhe. Feinbeschriftete Kartons, palettenweise gestapelt. Alles, was sich im Supermarkt findet, findet sich auch hier, von der streichzarten Margarine bis zum gemahlenen Arabica-Kaffee. Nur in unvorstellbaren Mengen.

Chefs Culinar – Teil der Citti-Unternehmensgruppe – versorgt Restaurants und Hotels, Altenheime, Schulen und Kitas sowie Krankenhäuser und Betriebskantinen – und das bundesweit. 25 000 Produkte, Nährmittel aus allen Temperaturbereichen, Fleisch, Fisch, Obst und Gemüse, Wein und Spirituosen, Gastronomiebedarf und Großküchenzubehör, Reinigung und Hygiene hat jedes Lager auf Vorrat.

Großhandel: Lieferungen für Metal-Festivals und Dorfbäckereien

Eines davon steht in Kiel-Wellsee. Stellvertretende Lager-Leiterin ist hier Sylke Nagel, die gerade eine Gruppe von Kieler und Lübecker Azubis durch ihr Territorium führt. „Wir beliefern kleine Gastronomen oder Bäcker, die nur ein Kilo Tomaten, ein Kilo Gurken und einen Kopfsalat bestellen, aber auch Großkunden mit 20 Kisten Tomaten.“ Die würden dann zum Beispiel an einen Caterer gehen.

Antritt der Lehrwilligen: Sylke Nagel, Stellvertretende Lagerleiterin, erklärt den Azubis aus Kiel und Lübeck, wie die Vorräte geordnet sind. Quelle: Lutz Roessler

Überblick behalten: Für Lager-Azubis kein Problem

Wie man bei einem solchen Warenaufgebot den Überblick behält? „Das ist kein Problem“, sagt Tim Blociszeski. Der Auszubildende erklärt, man brauche nur das System zu verstehen, das sage einem alles, was man braucht. Als angehender Fachlagerlogistiker ist der 19-Jährige in seinem Element.

Chefs Culinar und die Citti-Gruppe Familie: Die Citti-Unternehmensgruppe umfasst vier Geschäftsbereiche mit verschiedenen Handelsschwerpunkten. Die Hanseatic Marine Service Group (HMS) beliefert den weltweiten Schiffsverkehr, die 3 Citti-Märkte kümmern sich um den Einzelhandel, 6 Einkaufszentren (Citti-Park) bieten Shopping-Möglichkeiten und Chefs Culinar versorgt Großverbraucher wie Gastronomien, Festivals und öffentliche Einrichtungen in Deutschland und angrenzenden Ländern Europas. Geschichte: Der Firmenname Chefs Culinar besteht seit 2013. Die Unternehmensgeschichte reicht jedoch weit zurück. Vorangegangen war 1986 der Zusammenschluss der Handelskonzerne Jomo und Citti unter dem Dach „GV-Partner“. Jomo steht für Josef Moll, der die Firma 1923 gründete. Citti wiederum wurde 1972 gegründet, als sich die Kieler Firmen Paulsen und Hochfeld und Bartels-Langness unter der Führung von Gerhard Lütje zusammenschlossen. Niederlassungen: Chefs Culinar ist deutschlandweit mit acht Niederlassungen und 23 Stützpunkten vertreten. In Schleswig-Holstein befinden sich die Niederlassungen in Kiel und Lübeck, ein Stützpunkt ist in Niebüll.

Kaufmann in die Fleischerei: Ausbildung mit Rundumblick

Doch bei Chefs Culinar erhalten nicht nur die Azubis Einblicke ins Lager, die dort später auch arbeiten. Alle Nachwuchskräfte durchlaufen alle Abteilungen. Ganz gleich ob Fachlagerlogistik, Groß- und Außenhandel, Kraftfahrer oder Fleischerei: Hier weiß jeder, was der andere leistet.

Alltag mit Fleiß: Von hier aus kümmern sich die Lübecker Handels-Azubis Janne Käselau (20) und Florian Busch (20) um Auftragslage und Kundenbegehr. Quelle: Agentur 54°

„Es ist wirklich hilfreich, alle Bereiche kennenzulernen.“ Janin Peglau ist ausgebildete Kauffrau für Groß- und Außenhandelsmanagement. Da die Noten stimmten, konnte die 22-Jährige ihre Ausbildung schon nach zweieinhalb Jahren abschließen. Was für sie dabei herausspringt, auch mal in der Fleischerei mit angepackt zu haben? „Man kann einem Kunden einfach sehr viel besser helfen, wenn man die Rouladen selbst schon gerollt hat.“

Fleischermeister: Nachwuchsmangel im „Showgeschäft“

Oberster Rouladenroller des Betriebes ist Rüdiger Ramm, Leiter der Fleischerei und ausgebildeter Fleischermeister und seit 30 Jahren bei Chefs Culinar. Wenn er zum Rundgang durch seine Arbeitsstätte lädt, dann geht es für ihn „runter ins Showgeschäft“. Der 58-Jährige liebt sein Handwerk, den professionellen Umgang mit frischen Lebensmitteln.

Zur Galerie Es muss laufen wie geschmiert: Um Restaurants, Kantinen, Festivals und Altenheime mit Lebensmitteln zu versorgen, braucht es fleißige Hände und wache Köpfe. Wie ein Zahnrad ins andere greift, zeigt ein Rundumblick bei Chefs Culinar in Kiel und Lübeck.

„Wir verarbeiten hier alles: Eisbein, Leber, Braten, Kassler, Gyros, Nacken, Frikadelle, Schnitzel, Gulasch, Bratwurst, und und und!“ Doch obwohl der Durchschnittsdeutsche – nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) – noch rund 55 Kilogramm Fleisch im Jahr verputzt, hat der Fleischermeister Schwierigkeiten, Nachwuchs zu finden. „In den letzten drei Jahren hatten wir keinen Azubi.“

Rüdiger Ramm (59), Fleischermeister: „Wir verarbeiten hier alles, was das Herz begehrt: Eisbein, Leber, Braten, Kassler, Roulade, Gyros, Nacken, Dicke Rippe, Frikadelle, Schnitzel, Gulasch, Bratwurst, und und und!“ Quelle: Lutz Roessler

„Fleischerei bedeutet nicht Schlachthof“

Für Ramm könnte ein Missverständnis dahinterstecken: „Bei Fleischerei denken alle fälschlicherweise, wir seien ein Schlachthof.“ In der Tat werden die Tiere bei Chefs Culinar verarbeitet, nicht getötet. Das passiert bereits in nahegelegenen Höfen der Region.

Nachhaltigkeit: Herausforderung bei täglich 110 LKWs

Apropos Regionalität: „Für ein Unternehmen, das täglich 110 Lastwagen durch Schleswig-Holstein schickt, ist Nachhaltigkeit eine große Herausforderung“, erklärt Magnus Hannemann, Niederlassungsleiter in Kiel. „Wir prüfen laufend Optimierungsansätze, wir erzeugen einen Teil unseres Stroms und unserer Heizenergie selbst und schulen unsere Kraftfahrer was Spritverbrauch angeht.“

Geeinte Lehrlingspower: Neun Chefs-Culinar-Azubis aus den Bereichen Lagerlogistik, Kaufmann und Kauffrau für Groß- und Außenhandelsmanagement posieren vor dem Standort in Kiel-Wellsee. Quelle: Lutz Roessler

Wann macht ein Kraftfahrer eigentlich Feierabend?

Auch die Kraftfahrer haben Nachwuchsprobleme. „Das Image hat gelitten“, erklärt der Leiter des Lübecker Fuhrparks. Früher habe man den Beruf mit Freiheit in Verbindung gebracht. Mittlerweile denke man an Fahrer aus dem Ausland, die Tag und Nacht unter ständiger Überwachung unterwegs sind.

„Das ist bei uns anders.“ Als Kraftfahrer sei man hier sein eigener Herr. Und vor allem: „Jeder unserer Fahrer ist am Abend zurück bei seiner Familie.“ 67 Lastwagen werden in der Lübecker Niederlassung von 80 Fahrern betrieben. Der jüngste Neuzugang ist Azubi Nico Grohmann.

Freiheit, Abwechslung, Ruhe: Deshalb wird man Kraftfahr-Azubi

„Zu 70 Prozent geht es bei der Ausbildung um Technik“, erklärt er. Aber auch Frachtkalkulationen, Ladungssicherung, Kundenkontakt und Routenplanung gehören dazu. „Man hat eine große Verantwortung für die Ware, das Fahrzeug und sich.“ Die Pausen können im Rahmen der Möglichkeiten gesetzt werden, und wer gerne Auto fährt, kommt sowieso auf seine Kosten. Kein Wunder, dass der dienstälteste Lübecker Fahrer seit 35 Jahren dabei ist.

Nico Grohmann (20), Kraftfahr-Azubi in Lübeck: „Zu 70 Prozent geht es bei der Ausbildung um Technik. Aber auch Frachtkalkulationen, Ladungssicherung, Kundenkontakt und Routenplanung gehören dazu.“ Quelle: Agentur 54°

Wie viele Azubis gibt es in Schleswig-Holstein?

Nach Destatis-Angaben haben 10 200 Erstsemester im Winter 2021 in Schleswig-Holstein ein Studium aufgenommen. Dem stehen 8800 Azubis gegenüber. „Die Anzahl der Bewerbungen geht zurück, da viele nicht wissen, wohin mit sich“, berichtet Hannemann. Dabei spreche vieles für eine Ausbildung: „Wer hier anfängt, lernt, wie ein Unternehmen funktioniert.“ Das könne ein Uni-Praktikum nicht vermitteln.

„Junge, mach eine Ausbildung!“

Schon seine Mutter habe ihm ans Herz gelegt: „Junge, mach eine Ausbildung!“ Und wenn man Nico Grohmann über seinen Lkw sprechen hört, Janin Peglau beim Kundengespräch belauscht oder Tim Blociszeski bei der Lagerarbeit zusieht, hat man den Eindruck: Vielleicht ist das gar kein so schlechter Rat.

Von Timm Lewerenz