Hunderte Tagesausflügler genießen an diesem Wochenende das Winterwetter im Harz. Auch am Sonntagmorgen sind viele Parkplätze wieder komplett besetzt. Die L 504 in Richtung Torhaus ist inzwischen gesperrt. Wie passen Rodelspaß und Lockdown zusammen? Ein Besuch in Torfhaus.