Betreuungsnot: Welche Rechte haben Arbeitnehmer?

Kann ich zu Hause bleiben, wenn ich keine Betreuung für meine Kinder habe?

Grundsätzlich sind Arbeitnehmer zur Arbeitsleistung verpflichtet und tragen selbst das Risiko der Organisation der Kinderbetreuung. Allerdings spielt auch das Alter der Kinder eine Rolle. Ist bei der Schließung der Kita/Schule eine Betreuung erforderlich, so müssen die Eltern alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, die Kinderbetreuung anderweitig sicherzustellen. Ist das nicht möglich, so das Bundesarbeitsministerium „dürfte in der Regel ein Leistungsverweigerungsrecht bestehen“. Das heißt: In diesen Fällen wird der Arbeitnehmer von der Pflicht der Leistungserbringung frei; es ist nicht zwingend erforderlich, Urlaub zu nehmen.

Gibt es trotzdem Gehalt oder Lohn?

Laut Ministerium besteht beim „Leistungsverweigerungsrecht aus persönlichen Verhinderungsgründen“ nur unter engen Voraussetzungen ein Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts, und das auch nur für eine „verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit“ (§ 616 BGB). Eine Freistellung für mehrere Wochen ist davon in der Regel nicht mehr erfasst. Das heißt: Für die gesamte Zeit der angekündigten Kita-Schließung kann ein Vater oder eine Mutter nicht der Arbeit fernbleiben und weiter auf das Arbeitsentgelt hoffen.

Außerdem sollte jeder seinen Arbeits- und Tarifvertrag prüfen. Dort kann vereinbart sein, dass der Anspruch auf Entgelt nach § 616 BGB auf bestimmte Fälle beschränkt oder ausgeschlossen ist. Dann ist die rechtssicherste Möglichkeit, dass sich der Arbeitnehmer mit seinem Arbeitgeber auf unbezahlten Sonderurlaub verständigt, wenn der normale Urlaubsanspruch schon verbraucht oder verplant ist.

Darf ich zu Hause bleiben, weil ich befürchte, mich bei der Arbeit anzustecken?

Beschäftigte dürfen der Arbeit nur fernbleiben, wenn sie arbeitsunfähig sind. Das gilt auch für Beschäftigte mit einer Vorerkrankung. Beschäftigte dürfen nur dann der Arbeit fernbleiben, wenn dies durch behördliche Anordnung (z.B. Quarantäne) vorgegeben ist.

Was ist, wenn bei mir eine Virus-Infektion festgestellt wurde? Bekomme ich weiter Lohn/Gehalt?

Zunächst gilt auch hier: Der Arzt stellt eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung aus. Lohn oder Gehalt werden dann bis zu sechs Wochen weitergezahlt, danach zahlt die Krankenkasse Krankengeld. Anders ist es, wenn eine Behörde eine Quarantäne oder ein sonstiges Beschäftigungsverbot ausspricht. In diesem Fall greift das Infektionsschutzgesetz (IfSG). Danach hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Erstattung des Netto-Verdienstausfalls durch die Behörde, den der Arbeitgeber gegebenenfalls für maximal sechs Wochen vorschießen muss. Danach wird die Entschädigung direkt gezahlt.

Darf der Arbeitgeber verlangen, dass ich von zu Hause arbeite?

Ja, allerdings nur, wenn eine solche Möglichkeit ausdrücklich vereinbart ist. Ein Anspruch des Arbeitgebers auf Zustimmung zu einer Home-Office-Tätigkeit besteht grundsätzlich nicht. Nur dann, wenn ausnahmsweise ein begründetes Interesse des Arbeitgebers vorhanden und die Home-Office-Tätigkeit unter Berücksichtigung der Umstände dem Arbeitnehmer zumutbar ist, kann er oder sie dazu verpflichtet sein, einer Home-Office-Tätigkeit zuzustimmen.

